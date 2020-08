COVID, TORNANO NUOVI CASI TRA I CALCIATORI DI SERIE A – In principio fu Daniele Rugani, il primo giocatore positivo al Coronavirus in Serie A. Poi ci furono diversi casi nella stessa Juventus, nella Sampdoria, nella Fiorentina e in diversi altri club del nostro campionato. Dopo Matuidi e Dybala, con l’argentino che, nonostante la fine dei sintomi, rimase positivo per oltre un mese, sembrava essersi placato il vento almeno nella massima serie. E’ di oggi, però, la notizia di nuovi casi di positività al virus tra le squadre della Penisola, ed in particolare nella Roma e nel Cagliari.

Covid, il virus torna a farsi sentire: Mirante e tre cagliaritani positivi

Nei sardi rossoblu si era registrato il caso di Despodov, che però si trovava in Bulgaria e quindi, di fatto, non era venuto in contatto con il resto della squadra. Secondo UnioneSarda.it, però, sono emersi tre nuovi casi, in attesa dell’ufficialità e della conferma del club: visto che il ritiro era previsto per domani, sicuramente slitterà di qualche giorno o di qualche settimana. In ogni caso, però, a quanto pare tutti e tre i calciatori sono asintomatici e sono già in isolamento, in attesa della guarigione e della futura negatività accertata da un tampone. Nel frattempo, anche a Roma si comincia a tremare: il secondo di Pau Lopez, Antonio Mirante, ha annunciato di aver contratto il Covid. Anche lui, però, è tranquillamente in isolamento ed ha annunciato di essere asintomatico. Queste notizie, però, non possono che aumentare i problemi per lo svolgimento della prossima Serie A.