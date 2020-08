Dove vedere Sassuolo Udinese: Sky o DAZN? Canale Tv, diretta streaming. Il Sassuolo sfida in casa l’Udinese nella 38ª e ultima giornata di Serie A. Tutto sulla gara: dalle probabili formazioni a dove vedere Sassuolo Udinese in tv e streaming.

La 38ª e ultima giornata di Serie A propone la sfida fra il Sassuolo di Roberto De Zerbi e l’Udinese di Luca Gotti, due formazioni ormai tranquille che hanno raggiunto i rispettivi obiettivi stagionali. Gli emiliani si trovano in ottava posizione con 51 punti, frutto di 14 vittorie, 9 pareggi e 14 k.o., i friulani invece occupano il 14° posto a quota 42, con un cammino di 11 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte.

Nelle ultime 4 giornate giocate gli emiliani hanno rimediato un pareggio, una sconfitta e un rotondo successo contro il Genoa nella gara più recente; i friulani invece hanno collezionato 2 sconfitte, l’ultima delle quali in casa con il Lecce, e 2 vittorie nelle precedenti 4 gare disputate. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in diretta tv e streaming.

Sassuolo Udinese: Diretta Streaming e Canale Tv

Partita: Sassuolo Udinese

Data: 02 agosto 2020

Orario: 20.45

Canale tv: Sky Sport (ch. 254 SAT e 485 DTT)

Streaming: Sky Go e Now Tv

Dove vedere Sassuolo Udinese in diretta tv e streaming Sky Sport

La telecronaca della partita – dalle 20.45 su Sky Sport (ch. 254 del satellite e ch. 485 del digitale terrestre) – sarà di Geri De Rosa, affiancato nel commento tecnico da Carolina Morace; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Marco Nosotti. Pre e post partita nello studio di ‘Sky Calcio Show L’Originale’ con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Giorgia Cenni e i loro ospiti.

Per gli abbonati di Sky la partita Sassuolo Udinese sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Mapei Stadium sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Serie A TIM attraverso l’acquisizione di un ticket.

Probabili formazioni Sassuolo Udinese

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Marlon, Peluso, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Raspadori, Traoré; Caputo. Allenatore: De Zerbi

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti