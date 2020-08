Il Genoa ha concluso lo scorso campionato di Serie A al diciassettesimo posto, salvandosi ai danni del Lecce solo all’ultima giornata, e adesso è pronto a ripartire per preparare al meglio la prossima stagione. Il nodo principale da risolvere è quello che riguarda l’allenatore: Davide Nicola non guiderà la squadra la prossima stagione e il presidente Preziosi si sta muovendo per trovare il profilo adatto per il suo Genoa.

L’esonero di D’Aversa con il Parma sembrava aver avvicinato il tecnico nato in Germania al Grifone ma, invece, il favorito per sedersi sulla panchina rossoblu è Rolando Maran.

Genoa – Maran: domani incontro decisivo tra le parti

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha deciso di non confermare il tecnico Davide Nicola, nonostante fosse riuscito a conquistare la salvezza. E allora la dirigenza rossoblu ha preso in considerazione diversi profili per sostituirlo: tra questi ci sono Roberto D’Aversa e Rolando Maran. Con il tecnico ex Cagliari c’erano già stati dei contatti a fine campionato, ma l’esonero di D’Aversa aveva fatto avviare i discorsi anche con l’ex Parma. Ma, visti i dubbi maturati sia dall’allenatore che dalla società ligure, si è deciso di puntare su Maran: domani è in programma un incontro tra le parti che probabilmente sarà decisivo. Rolando Maran è pronto a ripartire dal rossoblu del Cagliari al rossoblu del Genoa.