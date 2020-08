Il centrocampista serbo della Lazio Milinkovic-Savic, in attesa di scendere in campo insieme ai suoi compagni oggi pomeriggio alle ore 16 contro la Triestina per la prima amichevole del ritiro di Audonzo di Cadore, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare non solo del futuro prossimo che vedrà i biancocelesti disputare la Champions League, ma anche della scorsa stagione dove è stato uno dei protagonisti della grande cavalcata, fermata solo dall’emergenza Covid-19, menzionando anche il grande apporto dei tifosi.

Milinkovic-Savic, le sue parole

“Siamo tornati a lavorare e ci stiamo allenando bene. Resteremo ad Auronzo per un’altra settimana e vogliamo crescere sulle cose che sono andate peggio nel corso dell’ultima stagione. Abbiamo raggiunto l’obiettivo della Champions, ora vogliamo ripartire nel migliore dei modi, con tante vittorie e con i nostri tifosi che ci hanno seguito anche qui in ritiro: loro ci danno sempre una mano, spero riaprano gli stadi. Nell’ultima stagione ho giocato qualche metro più indietro, ovviamente a tutti piace attaccare e fare gol, ma ho aiutato molto i miei compagni anche nella fase difensiva: non sapevo di essere stato tra i migliori in Serie A come numero di palloni recuperati. Il mio gol contro la Juve votato dai tifosi come il più bello? E’ stata una partita speciale per tutti noi, abbiamo battuto la squadra migliore d’Italia. Cercheremo di fare tante altre belle partite per ottenere grandi vittorie“.