Moggi, che attacco contro Franco Carraro: “Ecco come decideva le sorti del campionato”

Luciano Moggi accusa pesantemente l’ex presidente della Figc, Franco Carraro. Luciano Moggi nel corso del suo Editoriale all’interno dell’edizione giornaliera del quotidiano Libero si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni pesanti nei confronti di Franco Carraro, ex dirigente e presidente della Figc.

Moggi, ecco l’accusa nei confronti dell’ex dirigente e presidente Figc, Franco Carraro

Moggi accusa Carraro per quanto riguarda alcuni episodi relativi al campionato di Serie A: “Carraro tentava il modo di guidare le retrocessioni e in un’intercettazione si arrabbia nei confronti del designatore dicendo: ‘Allora gli arbitri non ti danno più ascolto. La Lazio questa settimana gioca a Milano e non si può fare niente, ma la settimana prossima bisogna aiutarla. La Lazio non può retrocedere e nemmeno la Fiorentina può farlo’. Sarebbe bello riflettere su quando Carraro dice: ‘a Milano non si può far nulla’, evidentemente a Milano non si potevano aiutare le squadre che lottavano per non retrocedere, mentre su altri campi era possibile”.

Secondo Moggi Carraro decideva su scudetto e retrocessioni. “Carraro interferiva poi sulle squadre in lotta per il titolo. Il 26 novembre 2004, in occasione del sorteggio per Inter-Juventus, telefonò al designatore per sapere chi fosse l’arbitro sorteggiato (Rodomonti). Dopo di che ordinò al designatore di chiamarlo per dirgli “di non favorire la Juve ma di prestare invece attenzione a chi stava dietro (Inter). Frase che, uscita dalla bocca del Presidente della FIGC, era come dire “andate contro la Juve”.