Un altro caso di Covid-19 colpisce la Serie A: questa mattina il Napoli tramite il suo profilo Twitter, ha comunicato che l’attaccante Andrea Petagna è positivo asintomatico al Covid-19 dopo i test medici effettuati a causa della precedente positività anche del fratello.

Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 20, 2020

Anche ieri c’erano stati casi di Coronavirus nel Cagliari e nella Roma, abbiamo avuto modo di parlarne anche a SuperNews.

Andrea Petagna è già in isolamento presso il proprio domicilio e ha iniziato il periodo di quarantena: si aggregherà alla squadra solo dopo che si sarà riscontrata la negatività al Covid-19 al secondo tampone che effettuerà il giocatore.

Caso di Covid-19 anche nel Brescia: il calcio italiano trema

Anche il Brescia ha annunciato la positività di un proprio calciatore rientrato dalle vacanze passate in Italia (probabilmente in Sardegna): la società lombarda ha comunicato che il tesserato è stato anche in contatto con altri giocatori della rosa e che tutti quanti effettueranno il tampone.

Il calcio italiano comincia a traballare sotto i colpi di coda del Covid-19, nonostante tutti i positivi finora risultino asintomatici e in ottima salute, ma le probabili date di inizio dei campionati stanno cominciando a scricchiolare.

La Lega finora non ha comunicato modifiche dall’ultimo Consiglio Federale, ma sicuramente se ne riparlerà a breve.