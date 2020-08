Rendimento casalingo Lazio dal ritorno in Serie A (1988-89) ad oggi

Con la fine della stagione 2019-20 caratterizzata dalla sospensione per l’emergenza Covid-19, la Lazio ha disputato il suo 32° campionato consecutivo di Serie A: di seguito andremo a vedere il rendimento casalingo del club biancoceleste dal ritorno nella massima serie (stagione 1988-89) fino ad oggi, ricordando che in questo trentennio i capitolini non è mai retrocessa al pari di Inter, Milan e Roma.

La prima partita fu quella contro il Torino il 16 ottobre 1988 (quel campionato cominciò in autunno per via delle Olimpiadi di Seul ’88) terminata 1-1, mentre l’ultima è stata quella dello scorso 29 luglio quando i biancocelesti hanno avuto la meglio sul Brescia per 2-0. Centinaia di gare giocate dai biancocelesti, ricordando che tutte le gare della stagione 1989-90 vennero giocate allo stadio Flaminio per la ristrutturazione dell’Olimpico per i Mondiali di Italia ’90. Di seguito vi proponiamo tutti i risultati e i consuntivi di ogni campionato dove alla fine di ognuno è segnato il totale di vittorie, pareggi e sconfitte con reti realizzate e subite, mentre alla fine c’è il consuntivo complessivo di queste ultime trentadue stagioni.

Rendimento casalingo Lazio, dal 1988-89 ad oggi

1988-89 (All. Giuseppe Materazzi)

16/10 Lazio-Torino 1-1

30/10 Lazio-Como 1-1

20/11 Lazio-Verona 3-1

04/12 Lazio-Atalanta 0-1

18/12 Lazio-Pescara 2-2

15/01 Lazio-Roma 1-0

29/01 Lazio-Juventus 0-0

12/02 Lazio-Ascoli 0-0

19/02 Lazio-Cesena 0-0

05/03 Lazio-Milan 1-1

19/03 Lazio-Napoli 1-1

09/04 Lazio-Bologna 0-0

30/04 Lazio-Lecce 0-0

14/05 Lazio-Pisa 1-0

21/05 Lazio-Fiorentina 1-0

04/06 Lazio-Inter 1-3

18/06 Lazio-Sampdoria 1-0

Totale: 5 vittorie, 10 pareggi, 2 sconfitte. 14 gol realizzati, 11 subiti

1989-90 (All. Giuseppe Materazzi)

27/08 Lazio-Sampdoria 0-2

06/09 Lazio-Cremonese 1-1

17/09 Lazio-Lecce 3-0

01/10 Lazio-Juventus 1-1

22/10 Lazio-Bologna 3-0

05/11 Lazio-Atalanta 1-2

26/11 Lazio-Genoa 0-0

03/12 Lazio-Bari 2-2

30/12 Lazio-Napoli 3-0

14/01 Lazio-Milan 1-3

21/01 Lazio-Fiorentina 1-1

04/02 Lazio-Verona 0-0

18/02 Lazio-Cesena 4-0

04/03 Lazio-Inter 2-1

18/03 Lazio-Roma 0-1

14/04 Lazio-Ascoli 3-0

21/04 Lazio-Udinese 0-0

Totale: 6 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte. 25 gol realizzati, 14 subiti

1990-91 (All. Dino Zoff)

16/09 Lazio-Parma 0-0

30/09 Lazio-Milan 1-1

07/10 Lazio-Bologna 3-1

28/10 Lazio-Bari 1-1

18/11 Lazio-Atalanta 2-2

02/12 Lazio-Roma 1-1

09/12 Lazio-Genoa 1-1

30/12 Lazio-Pisa 0-0

13/01 Lazio-Inter 0-0

27/01 Lazio-Torino 2-1

10/02 Lazio-Lecce 2-0

03/03 Lazio-Juventus 1-0

17/03 Lazio-Cagliari 1-1

30/03 Lazio-Cesena 1-1

21/04 Lazio-Napoli 0-2

12/05 Lazio-Fiorentina 2-1

26/05 Lazio-Sampdoria 3-3

Totale: 5 vittorie, 11 pareggi, 1 sconfitta. 21 gol realizzati, 16 subiti

1991-92 (All. Dino Zoff)

01/09 Lazio-Parma 1-1

15/09 Lazio-Atalanta 1-1

29/09 Lazio-Inter 0-1

20/10 Lazio-Genoa 1-1

03/11 Lazio-Juventus 1-1

01/12 Lazio-Napoli 3-3

15/12 Lazio-Milan 1-1

05/01 Lazio-Foggia 5-2

19/01 Lazio-Cagliari 2-1

02/02 Lazio-Torino 2-1

16/02 Lazio-Ascoli 1-1

01/03 Lazio-Roma 1-1

15/03 Lazio-Verona 2-0

05/04 Lazio-Bari 3-1

12/04 Lazio-Fiorentina 1-1

26/04 Lazio-Cremonese 3-2

16/05 Lazio-Sampdoria 1-2

Totale: 6 vittorie, 9 pareggi, 2 sconfitte. 29 gol realizzati, 21 subiti

1992-1993 (All. Dino Zoff)

13/09 Lazio-Fiorentina 2-2

27/09 Lazio-Genoa 1-1

04/10 Lazio-Parma 5-2

25/10 Lazio-Atalanta 3-0

08/11 Lazio-Torino 1-2

29/11 Lazio-Roma 1-1

13/12 Lazio-Inter 3-1

10/01 Lazio-Brescia 2-0

24/01 Lazio-Juventus 1-1

31/01 Lazio-Sampdoria 1-1

14/02 Lazio-Cagliari 1-2

14/03 Lazio-Milan 2-2

28/03 Lazio-Udinese 4-0

10/04 Lazio-Foggia 1-1

25/04 Lazio-Pescara 2-1

16/05 Lazio-Ancona 5-0

30/05 Lazio-Napoli 4-3

Totale: 8 vittorie, 7 pareggi, 2 sconfitte. 39 gol realizzati, 20 subiti

1993-94 (All. Dino Zoff)

29/08 Lazio-Foggia 0-0

08/09 Lazio-Parma 2-1

19/09 Lazio-Inter 0-0

17/10 Lazio-Piacenza 1-0

31/10 Lazio-Udinese 2-1

21/11 Lazio-Torino 1-2

28/11 Lazio-Genoa 4-0

12/12 Lazio-Juventus 3-1

02/01 Lazio-Sampdoria 1-1

16/01 Lazio-Reggiana 2-0

30/01 Lazio-Cremonese 4-2

13/02 Lazio-Cagliari 4-0

20/02 Lazio-Milan 0-1

06/03 Lazio-Roma 1-0

20/03 Lazio-Napoli 3-0

10/04 Lazio-Atalanta 3-1

24/04 Lazio-Lecce 3-0

Totale: 12 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte. 34 gol realizzati, 10 subiti

1994-95 (All. Zdenek Zeman)

11/09 Lazio-Torino 3-0

25/09 Lazio-Parma 2-2

16/10 Lazio-Napoli 5-1

30/10 Lazio-Cremonese 1-0

20/11 Lazio-Padova 5-1

27/11 Lazio-Roma 0-3

11/12 Lazio-Juventus 3-4

15/01 Lazio-Foggia 7-1

29/01 Lazio-Bari 1-2

19/02 Lazio-Milan 4-0

05/03 Lazio-Fiorentina 8-2

19/03 Lazio-Genoa 4-0

09/04 Lazio-Reggiana 2-0

30/04 Lazio-Cagliari 0-0

14/05 Lazio-Inter 4-1

21/05 Lazio-Sampdoria 1-0

04/06 Lazio-Brescia 1-0

Totale: 12 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte. 51 gol realizzati, 17 subiti

1995-96 (All. Zdenek Zeman)

27/08 Lazio-Piacenza 4-1

24/09 Lazio-Udinese 2-2

15/10 Lazio-Padova 2-0

29/10 Lazio-Juventus 4-0

19/11 Lazio-Cremonese 2-1

03/12 Lazio-Milan 0-1

17/12 Lazio-Sampdoria 6-3

23/12 Lazio-Atalanta 5-1

14/01 Lazio-Torino 1-1

28/01 Lazio-Cagliari 4-0

04/02 Lazio-Bari 4-3

18/02 Lazio-Roma 1-0

03/03 Lazio-Inter 0-1

31/03 Lazio-Vicenza 3-0

10/04 Lazio-Fiorentina 4-0

14/04 Lazio-Parma 2-1

05/05 Lazio-Napoli 1-0

Totale: 13 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte. 46 gol realizzati, 15 subiti

1996-97 (Zdenek Zeman, dalla 19.a giornata Dino Zoff)

15/09 Lazio-Udinese 0-1

29/09 Lazio-Parma 2-1

20/10 Lazio-Cagliari 2-1

03/11 Lazio-Vicenza 0-2

24/11 Lazio-Sampdoria 1-1

08/12 Lazio-Roma 0-0

05/01 Lazio-Milan 3-0

19/01 Lazio-Juventus 0-2

26/01 Lazio-Bologna 1-2

16/02 Lazio-Inter 2-2

01/03 Lazio-Fiorentina 1-0

16/03 Lazio-Atalanta 3-2

06/04 Lazio-Piacenza 2-0

20/04 Lazio-Reggiana 6-1

11/05 Lazio-Perugia 4-1

15/05 Lazio-Napoli 3-2

25/05 Lazio-Verona 4-1

Totale: 10 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte. 34 gol realizzati, 19 subiti

1997-98 (All. Sven Goran Eriksson)

31/08 Lazio-Napoli 2-0

27/09 Lazio-Bari 3-2

18/10 Lazio-Atalanta 1-2

09/11 Lazio-Sampdoria 3-0

30/11 Lazio-Udinese 2-3

14/12 Lazio-Brescia 1-0

21/12 Lazio-Vicenza 4-0

11/01 Lazio-Lecce 4-0

25/01 Lazio-Bologna 1-0

08/02 Lazio-Milan 2-1

11/02 Lazio-Empoli 3-1

22/02 Lazio-Inter 3-0

08/03 Lazio-Roma 2-0

22/03 Lazio-Piacenza 0-0

05/04 Lazio-Juventus 0-1

26/04 Lazio-Parma 1-2

10/05 Lazio-Fiorentina 1-4

Totale: 11 vittorie, 1 pareggio, 5 sconfitte. 33 gol realizzati, 16 subiti

1998-99 (All. Sven Goran Eriksson)

20/09 Lazio-Bari 0-0

4/10 Lazio-Cagliari 2-0

25/10 Lazio-Vicenza 1-1

08/11 Lazio-Empoli 4-1

29/11 Lazio-Roma 3-3

13/12 Lazio-Sampdoria 5-2

20/12 Lazio-Udinese 3-1

10/01 Lazio-Fiorentina 2-0

24/01 Lazio-Piacenza 4-1

07/02 Lazio-Perugia 3-0

21/02 Lazio-Inter 1-0

07/03 Lazio-Salernitana 6-1

21/03 Lazio-Venezia 2-0

03/04 Lazio-Milan 0-0

17/04 Lazio-Juventus 1-3

09/05 Lazio-Bologna 2-0

23/05 Lazio-Parma 2-1

Totale: 12 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta. 41 gol realizzati, 14 subiti

1999-00 (All. Sven Goran Eriksson)

30/08 Lazio-Cagliari 2-1

19/09 Lazio-Torino 3-0

03/10 Lazio-Milan 4-4

24/10 Lazio-Lecce 4-2

07/11 Lazio-Verona 4-0

28/11 Lazio-Juventus 0-0

12/12 Lazio-Fiorentina 2-0

19/12 Lazio-Piacenza 2-0

09/01 Lazio-Bologna 3-1

30/01 Lazio-Bari 3-1

13/02 Lazio-Parma 0-0

26/02 Lazio-Udinese 2-1

11/03 Lazio-Inter 2-2

25/03 Lazio-Roma 2-1

09/04 Lazio-Perugia 1-0

30/04 Lazio-Venezia 3-2

14/05 Lazio-Reggina 3-0

Totale: 13 vittorie, 4 pareggi, 0 sconfitte. 40 gol realizzati, 15 subiti

2000-01 (All. Sven Goran Eriksson, dalla 14.a giornata Dino Zoff)

14/10 Lazio-Perugia 3-0

01/11 Lazio-Brescia 2-1

04/11 Lazio-Bologna 2-0

18/11 Lazio-Milan 1-1

02/12 Lazio-Reggina 2-0

17/12 Lazio-Roma 0-1

07/01 Lazio-Napoli 1-2

20/01 Lazio-Inter 2-0

04/02 Lazio-Lecce 3-2

10/02 Lazio-Atalanta 0-0

25/02 Lazio-Verona 5-3

18/03 Lazio-Juventus 4-1

18/04 Lazio-Parma 1-0

22/04 Lazio-Vicenza 2-1

06/05 Lazio-Bari 2-0

20/05 Lazio-Udinese 3-1

10/06 Lazio-Fiorentina 3-0

Totale: 13 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte. 36 gol realizzati, 13 subiti

2001-02 (All. Dino Zoff, dalla 4.a giornata Alberto Zaccheroni)

26/08 Lazio-Piacenza 1-1

16/09 Lazio-Torino 0-0

30/09 Lazio-Parma 0-0

13/10 Lazio-Atalanta 2-0

04/11 Lazio-Brescia 5-0

24/11 Lazio-Juventus 1-0

09/12 Lazio-Fiorentina 3-0

22/12 Lazio-Bologna 2-2

20/01 Lazio-Perugia 5-0

03/02 Lazio-Milan 1-1

17/02 Lazio-Chievo 1-1

03/03 Lazio-Venezia 4-2

10/03 Lazio-Roma 1-5

24/03 Lazio-Udinese 2-0

07/04 Lazio-Lecce 1-0

21/04 Lazio-Verona 5-4

05/05 Lazio-Inter 4-2

Totale: 10 vittorie, 6 pareggi, 1 sconfitta. 38 gol realizzati, 18 subiti

2002-03 (Roberto Mancini)

15/09 Lazio-Chievo 2-3

28/09 Lazio-Milan 1-1

20/10 Lazio-Perugia 3-0

27/10 Lazio-Roma 2-2

10/11 Lazio-Parma 0-0

24/11 Lazio-Modena 4-0

07/12 Lazio-Inter 3-3

22/12 Lazio-Bologna 1-1

19/01 Lazio-Udinese 2-1

26/01 Lazio-Reggina 0-1

09/02 Lazio-Torino 1-1

23/02 Lazio-Atalanta 0-0

16/03 Lazio-Empoli 4-1

06/04 Lazio-Como 3-0

19/04 Lazio-Piacenza 2-1

03/05 Lazio-Juventus 0-0

17/05 Lazio-Brescia 3-1

Totale: 7 vittorie, 8 pareggi, 2 sconfitte. 31 gol realizzati, 16 subiti

2003-04 (All. Roberto Mancini)

31/08 Lazio-Lecce 4-1

21/09 Lazio-Parma 2-3

05/10 Lazio-Chievo 1-0

26/10 Lazio-Bologna 2-1

23/11 Lazio-Perugia 3-1

06/12 Lazio-Juventus 2-0

21/12 Lazio-Inter 2-1

11/01 Lazio-Brescia 0-1

01/02 Lazio-Sampdoria 1-1

14/02 Lazio-Empoli 3-0

29/02 Lazio-Milan 0-1

14/03 Lazio-Udinese 2-2

04/04 Lazio-Siena 5-2

18/04 Lazio-Ancona 4-2

21/04 Lazio-Roma 1-1

02/05 Lazio-Reggina 1-1

16/05 Lazio-Modena 2-1

Totale: 10 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte. 35 gol realizzati, 19 subiti

2004-05 (All. Domenico Caso, dalla 17.a giornata Giuseppe Papadopulo)

19/09 Lazio-Reggina 1-1

26/09 Lazio-Milan 1-2

17/10 Lazio-Chievo 0-1

27/10 Lazio-Messina 2-0

07/11 Lazio-Siena 1-1

14/11 Lazio-Bologna 2-1

28/11 Lazio-Cagliari 2-3

11/12 Lazio-Lecce 3-3

06/01 Lazio-Roma 3-1

16/01 Lazio-Palermo 1-3

23/01 Lazio-Sampdoria 1-2

02/02 Lazio-Brescia 0-0

13/02 Lazio-Atalanta 2-1

27/02 Lazio-Parma 2-0

12/03 Lazio-Inter 1-1

10/04 Lazio-Livorno 3-1

24/04 Lazio-Juventus 0-1

08/05 Lazio-Udinese 0-1

22/05 Lazio-Fiorentina 1-1

Totale: 6 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte. 26 gol realizzati, 24 subiti

2005-06 (All. Delio Rossi)

28/08 Lazio-Messina 1-0

18/09 Lazio-Treviso 3-1

25/09 Lazio-Palermo 4-2

16/10 Lazio-Fiorentina 1-0

26/10 Lazio-Chievo 2-2

05/11 Lazio-Inter 0-0

04/12 Lazio-Siena 3-2

17/12 Lazio-Juventus 1-1

08/01 Lazio-Ascoli 4-1

21/01 Lazio-Cagliari 1-1

05/02 Lazio-Milan 0-0

11/02 Lazio-Udinese 1-1

26/02 Lazio-Roma 0-2

12/03 Lazio-Reggina 3-1

26/03 Lazio-Sampdoria 2-0

02/04 Lazio-Empoli 3-3

15/04 Lazio-Livorno 3-1

30/04 Lazio-Lecce 1-0

14/05 Lazio-Parma 1-0

Totale: 11 vittorie, 7 pareggi, 1 sconfitta. 34 gol realizzati, 18 subiti

2006-07 (All. Delio Rossi)

17/09 Lazio-Palermo 1-2

24/09 Lazio-Atalanta 1-0

15/10 Lazio-Cagliari 0-0

29/10 Lazio-Reggina 0-0

12/11 Lazio-Udinese 5-0

26/11 Lazio-Ascoli 3-1

10/12 Lazio-Roma 3-0

20/12 Lazio-Inter 0-2

14/01 Lazio-Siena 1-1

21/01 Lazio-Milan 0-0

18/02 Lazio-Torino 2-0

28/02 Lazio-Catania 3-1

04/03 Lazio-Sampdoria 1-0

18/03 Lazio-Empoli 3-1

07/07 Lazio-Messina 1-0

18/04 Lazio-Chievo 0-0

22/04 Lazio-Fiorentina 0-1

06/05 Lazio-Livorno 1-0

20/05 Lazio-Parma 0-0

Totale: 10 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte. 25 gol realizzati, 9 subiti

2007-08 (All. Delio Rossi)

25/08 Lazio-Torino 2-2

15/09 Lazio-Empoli 0-0

26/09 Lazio-Cagliari 3-1

07/10 Lazio-Milan 1-5

28/10 Lazio-Udinese 0-1

03/11 Lazio-Fiorentina 0-1

25/11 Lazio-Parma 1-0

08/12 Lazio-Catania 2-0

15/12 Lazio-Juventus 2-3

13/01 Lazio-Genoa 1-2

03/02 Lazio-Sampdoria 2-1

17/02 Lazio-Atalanta 3-0

27/02 Lazio-Reggina 1-0

09/03 Lazio-Livorno 2-0

19/03 Lazio-Roma 3-2

29/03 Lazio-Inter 1-1

13/04 Lazio-Siena 1-1

04/05 Lazio-Palermo 1-2

18/05 Lazio-Napoli 2-1

Totale: 9 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte. 28 gol realizzati, 23 subiti

2008-09 (All. Delio Rossi)

14/09 Lazio-Sampdoria 2-0

24/09 Lazio-Fiorentina 3-0

04/10 Lazio-Lecce 1-1

26/10 Lazio-Napoli 0-1

02/11 Lazio-Catania 1-0

09/11 Lazio-Siena 3-0

23/11 Lazio-Genoa 1-1

06/12 Lazio-Inter 0-3

20/12 Lazio-Palermo 1-0

18/01 Lazio-Juventus 1-1

25/01 Lazio-Cagliari 1-4

01/02 Lazio-Milan 0-3

14/02 Lazio-Torino 1-1

28/02 Lazio-Bologna 2-0

15/03 Lazio-Chievo 0-3

11/04 Lazio-Roma 4-2

26/04 Lazio-Atalanta 0-1

09/05 Lazio-Udinese 1-3

20/05 Lazio-Reggina 1-0

Totale: 8 vittorie, 4 pareggi, 7 sconfitte. 23 gol realizzati, 24 subiti

2009-10 (All. Ballardini, dalla 24.a giornata Edoardo Reja)

23/08 Lazio-Atalanta 1-0

12/10 Lazio-Juventus 0-2

23/09 Lazio-Parma 1-2

27/09 Lazio-Palermo 1-1

18/10 Lazio-Sampdoria 1-1

28/09 Lazio-Cagliari 1-1

08/11 Lazio-Milan 1-2

29/11 Lazio-Bologna 0-0

13/12 Lazio-Genoa 1-0

06/01 Lazio-Livorno 4-1

24/01 Lazio-Chievo 1-1

07/02 Lazio-Catania 0-1

27/02 Lazio-Fiorentina 1-1

14/03 Lazio-Bari 0-2

24/03 Lazio-Siena 2-0

03/04 Lazio-Napoli 1-1

18/04 Lazio-Roma 1-2

02/05 Lazio-Inter 0-2

15/05 Lazio-Udinese 3-1

Totale: 5 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte. 20 gol realizzati, 21 subiti

2010-11 (All. Edoardo Reja)

12/09 Lazio-Bologna 3-1

22/09 Lazio-Milan 1-1

03/10 Lazio-Brescia 1-0

24/10 Lazio-Cagliari 2-1

07/11 Lazio-Roma 0-2

14/11 Lazio-Napoli 2-0

28/11 Lazio-Catania 1-1

03/12 Lazio-Inter 3-1

19/12 Lazio-Udinese 3-2

09/01 Lazio-Lecce 1-2

16/01 Lazio-Sampdoria 1-0

29/01 Lazio-Fiorentina 2-0

06/02 Lazio-Chievo 1-1

20/02 Lazio-Bari 1-0

06/03 Lazio-Palermo 2-0

19/03 Lazio-Cesena 1-0

10/04 Lazio-Parma 2-0

02/05 Lazio-Juventus 0-1

14/05 Lazio-Genoa 3-2

Totale: 13 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte. 30 gol realizzati, 15 subiti

2011-12 (All. Edoardo Reja)

18/09 Lazio-Genoa 1-2

25/09 Lazio-Palermo 0-0

16/10 Lazio-Roma 2-1

26/10 Lazio-Catania 1-1

06/11 Lazio-Parma 1-0

26/11 Lazio-Juventus 0-1

05/12 Lazio-Novara 3-0

18/12 Lazio-Udinese 2-2

21/12 Lazio-Chievo 0-0

15/01 Lazio-Atalanta 2-0

01/02 Lazio-Milan 2-0

09/02 Lazio-Cesena 3-2

26/02 Lazio-Fiorentina 1-0

11/03 Lazio-Bologna 1-3

25/03 Lazio-Cagliari 1-0

07/04 Lazio-Napoli 3-1

22/04 Lazio-Lecce 1-1

02/05 Lazio-Siena 1-1

13/05 Lazio-Inter 3-1

Totale: 10 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte. 28 gol realizzati, 16 subiti

2012-13 (All. Vladimir Petkovic)

02/09 Lazio-Palermo 3-0

23/09 Lazio-Genoa 0-1

30/09 Lazio-Siena 2-1

20/10 Lazio-Milan 3-2

31/10 Lazio-Torino 1-1

11/11 Lazio-Roma 3-2

27/11 Lazio-Udinese 3-0

02/12 Lazio-Parma 2-1

15/12 Lazio-Inter 1-0

05/01 Lazio-Cagliari 2-1

13/01 Lazio-Atalanta 2-0

26/01 Lazio-Chievo 0-1

09/02 Lazio-Napoli 1-1

25/02 Lazio-Pescara 2-0

10/03 Lazio-Fiorentina 0-2

30/03 Lazio-Catania 2-1

15/04 Lazio-Juventus 0-2

05/05 Lazio-Bologna 6-0

12/05 Lazio-Sampdoria 2-0

Totale: 13 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte. 35 gol realizzati, 16 subiti

2013-14 (All. Vladimir Petkovic, dalla 18.a giornata Edoardo Reja)

25/08 Lazio-Udinese 2-1

15/09 Lazio-Chievo 3-0

25/09 Lazio-Catania 3-1

06/10 Lazio-Fiorentina 0-0

27/10 Lazio-Cagliari 2-0

03/11 Lazio-Genoa 0-2

02/12 Lazio-Napoli 2-4

15/12 Lazio-Livorno 2-0

06/01 Lazio-Inter 1-0

25/01 Lazio-Juventus 1-1

09/02 Lazio-Roma 0-0

23/03 Lazio-Sassuolo 3-2

09/03 Lazio-Atalanta 0-1

23/03 Lazio-Milan 1-1

30/03 Lazio-Parma 3-2

06/04 Lazio-Sampdoria 2-0

19/04 Lazio-Torino 3-3

05/05 Lazio-Verona 3-3

18/05 Lazio-Bologna 1-0

Totale: 10 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte. 32 gol realizzati, 21 subiti

2014-15 (All. Stefano Pioli)

14/09 Lazio-Cesena 3-0

25/09 Lazio-Udinese 0-1

05/10 Lazio-Sassuolo 3-2

26/10 Lazio-Torino 2-1

03/11 Lazio-Cagliari 4-2

22/11 Lazio-Juventus 0-3

13/12 Lazio-Atalanta 3-0

05/01 Lazio-Sampdoria 3-0

18/01 Lazio-Napoli 0-1

24/01 Lazio-Milan 3-1

09/02 Lazio-Genoa 0-1

22/02 Lazio-Palermo 2-1

09/03 Lazio-Fiorentina 4-0

22/03 Lazio-Verona 2-0

12/04 Lazio-Empoli 4-0

26/04 Lazio-Chievo 1-1

29/04 Lazio-Parma 4-0

10/05 Lazio-Inter 1-2

25/05 Lazio-Roma 1-2

Totale: 12 vittorie, 1 pareggio, 6 sconfitte. 40 gol realizzati, 18 subiti

2015-16 (All. Stefano Pioli, dalla 32.a giornata Simone Inzaghi)

22/08 Lazio-Bologna 2-1

13/09 Lazio-Udinese 2-0

23/09 Lazio-Genoa 2-0

04/10 Lazio-Frosinone 2-0

25/10 Lazio-Torino 3-0

01/11 Lazio-Milan 1-3

22/11 Lazio-Palermo 1-1

04/12 Lazio-Juventus 0-2

14/12 Lazio-Sampdoria 1-1

06/01 Lazio-Carpi 0-0

24/01 Lazio-Chievo 4-1

03/02 Lazio-Napoli 0-2

11/02 Lazio-Verona 5-2

29/02 Lazio-Sassuolo 0-2

13/03 Lazio-Atalanta 2-0

03/04 Lazio-Roma 1-4

17/04 Lazio-Empoli 2-0

01/05 Lazio-Inter 2-0

15/05 Lazio-Fiorentina 2-4

Totale: 10 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte. 32 gol realizzati, 23 subiti

2016-17 (All. Simone Inzaghi)

27/08 Lazio-Juventus 0-1

17/09 Lazio-Pescara 3-0

25/09 Lazio-Empoli 2-0

16/10 Lazio-Bologna 1-1

26/10 Lazio-Cagliari 4-1

30/10 Lazio-Sassuolo 2-1

20/11 Lazio-Genoa 3-1

04/12 Lazio-Roma 0-2

18/12 Lazio-Fiorentina 3-1

08/01 Lazio-Crotone 1-0

15/01 Lazio-Atalanta 2-1

28/01 Lazio-Chievo 0-1

13/02 Lazio-Milan 1-1

26/02 Lazio-Udinese 1-0

13/03 Lazio-Torino 3-1

09/04 Lazio-Napoli 0-3

23/04 Lazio-Palermo 6-2

07/05 Lazio-Sampdoria 7-3

21/05 Lazio-Inter 1-3

Totale: 12 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte. 40 gol realizzati, 23 subiti

2017-18 (All. Simone Inzaghi)

20/08 Lazio-Spal 0-0

10/09 Lazio-Milan 4-1

20/09 Lazio-Napoli 1-4

01/10 Lazio-Sassuolo 6-1

22/10 Lazio-Cagliari 3-0

26/11 Lazio-Fiorentina 1-1

11/12 Lazio-Torino 1-3

23/12 Lazio-Crotone 4-0

21/01 Lazio-Chievo 5-1

24/01 Lazio-Udinese 3-0

05/02 Lazio-Genoa 1-2

19/02 Lazio-Verona 2-0

03/03 Lazio-Juventus 0-1

18/03 Lazio-Bologna 1-1

31/03 Lazio-Benevento 6-2

15/04 Lazio-Roma 0-0

22/04 Lazio-Sampdoria 4-0

06/05 Lazio-Atalanta 1-1

20/05 Lazio-Inter 2-3

Totale: 9 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte. 45 gol realizzati, 21 subiti

2018-19 (All. Simone Inzaghi)

18/08 Lazio-Napoli 1-2

02/09 Lazio-Frosinone 1-0

23/09 Lazio-Genoa 4-1

07/10 Lazio-Fiorentina 1-0

29/10 Lazio-Inter 0-3

04/11 Lazio-Spal 4-1

25/11 Lazio-Milan 1-1

08/12 Lazio-Sampdoria 2-2

22/12 Lazio-Cagliari 3-1

29/12 Lazio-Torino 1-1

27/01 Lazio-Juventus 1-2

07/02 Lazio-Empoli 1-0

02/03 Lazio-Roma 3-0

17/03 Lazio-Parma 4-1

07/04 Lazio-Sassuolo 2-2

10/04 Lazio-Udinese 2-0

20/04 Lazio-Chievo 1-2

05/05 Lazio-Atalanta 1-3

20/05 Lazio-Bologna 3-3

Totale: 9 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte. 36 gol realizzati, 25 subiti

2019-20 (All. Simone Inzaghi)

01/09 Lazio-Roma 1-1

22/09 Lazio-Parma 2-0

29/09 Lazio-Genoa 4-0

19/10 Lazio-Atalanta 3-3

30/10 Lazio-Torino 4-0

10/11 Lazio-Lecce 4-2

01/12 Lazio-Udinese 3-1

07/12 Lazio-Juventus 3-1

11/01 Lazio-Napoli 1-0

18/01 Lazio-Sampdoria 5-1

02/02 Lazio-Spal 5-1

05/02 Lazio-Verona 0-0

16/02 Lazio-Inter 2-1

29/02 Lazio-Bologna 2-0

27/06 Lazio-Fiorentina 2-1

04/07 Lazio-Milan 0-3

11/07 Lazio-Sassuolo 1-2

23/07 Lazio-Cagliari 2-1

29/07 Lazio-Brescia 2-0

Totale: 14 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte. 46 gol realizzati, 18 subiti

Numeri finali

Dunque da come si evince dalle statistiche complessive in questi 32 campionati la squadra biancoceleste ha ottenuto tante vittorie davanti al proprio pubblico; per quanto riguarda la miglior stagione casalinga con il torneo a 18 squadre bisogna tornare indietro nel 1999-2000, ovvero l’anno dello scudetto, con un ruolino di 13 vittorie e 4 pareggi (43 punti in totale) senza nessuna sconfitta evento mai verificatosi dal 1988 ad oggi.

Per quanto concerne i campionati a 20 squadre la palma del migliore spetta alla squadra di Simone Inzaghi che in questa annata appena terminata è riuscito ad ottenere 45 punti, il secondo posto spetta al tecnico Vladimir Petkovic che nel suo primo campionato a Roma (stagione 2012-13) conquistò 41 punti, seguito da Delio Rossi che nel 2005-06 di punti casalinghi ne fece 40.

Ovviamente il boemo Zdenek Zeman ha la squadra con il miglior attacco casalingo con 51 reti (1994-95, torneo con 18 squadre), mentre con i campionati a 20 squadre, c’è sempre la Lazio di Simone Inzaghi di quest’anno, che ha realizzato 46 gol, battendo il precedente che record di 45 (stagione 2017-18) sempre con il tecnico piacentino in panchina.

In totale da quando il club romano è tornato nella massima serie, le gare giocate a Roma in Serie A sono state 576, con 314 vittorie (54,5%), 153 pareggi (26,5%) e 109 sconfitte (18,9%): dunque una buonissima media considerando che ci sono state le prime stagioni con Gianmarco Calleri e alcune con Claudio Lotito che la squadra non partiva per lottare per le prime posizioni.

Le reti realizzate sono state 1067 (1,85 a partita), mentre quelle subite sono 569 (0.98 a gara) per una differenza reti di +498.