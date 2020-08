Salvini, ecco le parole su Pirlo, Pioli e Conte

Non c’è solo politica per Matteo Salvini, segretario federale della Lega dal 15 dicembre 2013. Da sempre l’ex ministro degli interni è un grande tifoso del Milan e non è raro che Salvini rilasci dichiarazioni su quello che succede intorno al mondo del “pallone”. Il leader politico attualmente si trova a Forte dei Marmi ed è stato raggiunto dai microfoni di Radio Bianconera, dalla giornalista Giancarla Tenivella, la quale ha chiesto a Salvini alcune dichiarazioni sulle ultime notizie del mondo della Serie A. In particolar modo la giornalista si è soffermata sulla notizia che ha visto Pirlo diventare il nuovo allenatore della Juventus, nonostante l’ex regista del Milan e dei bianconeri non avesse alcun tipo di esperienza da allenatore. Pirlo ha preso il posto di Sarri, esonerato dopo una sola stagione, a causa della scarsa sintonia con la squadra e del pessimo gioco mostrato durante l’anno. Il leader della Lega ha così commentato: “A me basta che il Milan batta la Juve sia all’andata che al ritorno. Poi per il resto Pirlo era e resta un grande, ma a me interessa che perda due partite. Se è una scelta azzardata? Avranno fatto le loro valutazioni, loro sanno meglio di me il mestiere“.

Salvini tra un selfie e l’altro ha poi commentato il rinnovo di Stefano Pioli, dopo che quest’ultimo era dato per partente, ma le ottime prestazioni che si sono viste nel post lockdown hanno fatto ricredere la dirigenza del Milan: “Sono contento, speriamo di avere un po’ di stabilità, sia al Milan sia in politica” dice ridendo il leader della Lega. Sempre con ironia si esprime su Conte, allenatore dell’Inter: “Difficile chiederlo ad un milanista, ma gli auguro grandi fortune e grandi successi“. “Al Milan? Gli auguro di tornare ai fasti di un tempo” ha concluso.

Ecco il video dell’intervento di Salvini