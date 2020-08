Serie A, dove vedere Milan Cagliari in streaming e diretta tv

Promette spettacolo la sfida tra Milan e Cagliari in programma questa sera. Gli uomini di Pioli vengono dalla splendida vittoria di Marassi contro la Sampdoria, la quale ha messo in evidenza lo splendido stato di forma di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha realizzato una doppietta, salendo così a 9 marcature realizzate con il Milan in questa stagione. Il classe 1981 sembra non voler appendere gli scarpini al chiodo e continua a meravigliare il mondo del calcio.

La scorsa giornata è stata però positiva pure per il Cagliari di Zenga. I sardi infatti hanno battuto per 2-0 la Juventus di Maurizio Sarri, interrompendo una striscia senza vittorie che durava da 8 giornate. Il match dunque sarà di certo interessante, anche se entrambe le squadre hanno già delineato la loro stagione. Qui sotto vi forniremo tutte le informazioni su dove vedere Milan-Cagliari in streaming e diretta tv questa sera.

Dove vedere Milan-Cagliari in diretta tv

La sfida di Serie A, Milan-Cagliari, sarà trasmessa in diretta su Sky e andrà in onda precisamente sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

Dove vedere Milan-Cagliari in streaming

Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go, facilissima da scaricare sui propri dispositivi smartphone, tablet, pc o notebook. Questa app permetterà agli abbonati di vedere il match in streaming in qualsiasi momento della giornata. Il match è disponibile anche sulla streaming tv NOW TV, servizio streaming live e on demand di Sky. Buona visione!