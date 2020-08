Serie A, Lazio: svelata la seconda maglia per la stagione 2020-21 (FOTO)

La Lazio di mister Simone Inzaghi, che attraverso una Nota Ufficiale ha comunicato che, per ragioni logistico-organizzative, la partenza della prima squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore è fissata per lunedì 24 agosto 2020, ieri ha presentato la seconda maglia (da trasferta) con cui scenderà in campo nella prossima stagione e l’ha fatto con un tweet sul proprio profilo ufficiale.

La maglia è un verde fluo unito ai dettagli del più classico celeste nel bordo del collo alla coreana e anche nei polsi delle maniche; la caratteristica grafica del kit, inoltre, è data da una banda diagonale in texture, composta da fini righe tono su tono che compongono lo stemma della Lazio. Sul retro del collo è invece stampato il motto “Noi l’amiamo e per lei combattiamo“, mentre nessun dubbio per quanto riguarda il font di nomi e numeri che, dalla prossima stagione, sarà uguale per tutte le venti squadre della Serie A.

Per quello che concerne i pantaloncini, i modelli saranno due, ovvero sempre verde fluo oppure celeste; doppio tipo anche per i calzettoni: verde fluo con bordo superiore e al centro una serie di righe orizzontali celesti e nella versione classica a tinta unita, di colore celeste.

Dai primi commenti su twitter, la tifoseria è divisa in due con chi la trova bella e a chi non piace per niente (per ora la maggioranza), però ovviamente come tutte le novità ci sarà da farci l’abitudine. Diciamo che il club biancoceleste, per la prossima stagione che inizierà tra poco meno di un mese, ha voluto apportare una rivoluzione con un colore diverso e presumibilmente nei prossimi giorni se ne parlerà parecchio.

Lazio, ecco il tweet con la seconda maglia