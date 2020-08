UFFICIALE: Roma, Mert Çetin al Verona

Mancava solo l’accordo e ora è arrivata anche la conferma “visiva”: Mert Çetin è un giocatore dell’Hellas Verona dopo che questa mattina si è visto al Centro Polifunzionale “Don Calabria” per le visite mediche di rito.

Mert Çetin al Verona: i dettagli dell’operazione

Il 23enne difensore turco, acquistato dalla Roma nell’estate scorsa dal Gençlerbirligi per 3 milioni di euro, ha giocato appena 255 minuti in 6 presenze in questa stagione e cercava una squadra che lo facesse giocare con continuità: si è presentato al tavolo della squadra capitolina l’Hellas Verona di Juric, che ha fortemente voluto il giocatore per sostituire Rrahmani, nuovo acquisto del Napoli.

C’è stato un tentativo importante del Fenerbahce, che ha provato a far saltare la trattativa tra Roma e Verona ma il ragazzo era fermamente convinto della permanenza in Serie A e in Italia.

L’arrivo del giocatore stamane è stato confermato anche dalla società scaligera tramite il proprio profilo Twitter.

La formula dell’operazione è quella del prestito oneroso per 1 milione di euro con diritto di riscatto per gli scaligeri a 7 milioni e di controriscatto per la Roma a 15 milioni.

Oggi per il difensore quindi visite mediche e firma sul nuovo contratto: l’Hellas Verona ha il suo primo colpo della stagione 2020/2021.