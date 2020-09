Amichevoli Napoli 2020: calendario e orari delle prossime partite estive dei partenopei

Il Napoli è pronto a tornare in campo e mettere alle spalle la scorsa stagione: la vitoria della Coppa Italia ha solo in parte rimesso in piedi un’annata fatta di troppi bassi e pochi alti.

Dopo dieci anni in Trentino, a Dimaro – Folgarida, la SSC Napoli cambia la sede del proprio ritiro estivo e si sposta in Abruzzo, a Castel di Sangro: il presidente Aurelio De Lauretiis ha stipulato un contratto di sei anni con gli amministratori locali. Il ritiro precampionato dei partenopei sarà ovviamente ridotto rispetto agli anni passati e si svolgerà da lunedì 24 agosto a venerdì 4 settembre.

In queste due settimane ci sarà spazio anche per alcune amichevoli Napoli con le squadre locali, come Castel di Sangro, L’Aquila e Teramo, per testare la forma fisica dei giocatori azzurri e prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. Per assistere alle sedute di allenamento e alle amichevoli, l’accesso allo stadio Patini sarà consentito ad un massimo di mille spettatori che dovranno, però, effettuare in precedenza una registrazione online.

Una volta concluso il ritiro, il 4 settembre, il Napoli dovrà aspettare due settimane prima di iniziare il proprio campionato di Serie A: la gara d’esordio è in programma domenica 20 settembre alle ore 12.30 in casa del Parma. E per non perdere il ritmo partita, è stata organizzata un’altra amichevole con un club abruzzese, ma questa volta a Napoli, al San Paolo: si tratta del Pescara di Massimo Oddo.

Amichevoli Napoli: si parte con un triangolare il 28 agosto

Come già detto in precedenza, il ritiro precampionato del Napoli inizierà il 24 agosto: in mattinata è prevista la partenza per l’Abruzzo, dove gli azzurri svolgeranno in giornata il primo allenamento. I tifosi partenopei sono impazienti di vedere all’opera il nuovo acquisto Victor Osimhen e il difensore kosovaro Amir Rrahmani. Non ci sarà invece Andrea Petagna: l’attaccante ex Spal è risultato positivo al Coronavirus e dovrà restare due settimane in quarantena fino all’esito negativo dei tre tamponi. Per quanto riguarda il calciomercato, il ds Giuntoli si sta muovendo per regalare a mister Gattuso gli uomini giusti in vista del prossimo campionato, ma sarà difficile vedere altri volti nuovi oltre quelli di Osimhen e Rrahmani a Castel di Sangro.

Le amichevoli Napoli si disputeranno esclusivamente con le squadre locali e non dovrebbero esserci big match europei: si parlava di una possibile sfida contro Liverpool o Barcellona, ma visto il poco tempo a disposizione sarà difficile organizzare partite del genere. E allora il Napoli giocherà un triangolare contro Castel di Sangro (Promozione) e L’Aquila 1927 (Eccellenza) il 28 agosto e contro il Teramo (Serie C) l’ultimo giorno di ritiro, il 4 settembre. Entrambe le amichevoli verranno disputate allo stadio Patini di Castel di Sangro.

L’altra amichevole, invece, verrà giocata al San Paolo, a ritiro finito: Napoli – Pescara è in programma per venerdì 11 settembre alle ore 18.

Amichevoli Napoli precampionato:

Triangolare Napoli – Castel di Sangro – L’Aquila venerdì 28/08/2020 ore 17.30

Napoli – Teramo venerdì 04/09/2020 ore 17.00

Napoli – Pescara venerdì 11/09/2020 ore 18.00