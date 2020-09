Amichevoli Sassuolo: gli impegni precampionato dei neroverdi

Amichevoli Sassuolo 2020: ecco gli impegni precampionato dei neroverdi allenati da Roberto De Zerbi. Quest’anno niente ritiro in Alto Adige a causa dell’emergenza Covid-19. La stagione sportiva 2020/21 del Sassuolo inizierà ufficialmente lunedì 24 Agosto con il raduno della prima squadra al Mapei Football Center. Al mattino i neroverdi saranno sottoposti a tamponi previsti, poi nel pomeriggio inizieranno le sedute atletiche individuali nel rispetto dell’attuale protocollo FIGC. Nella giornata di martedì 25 Agosto, invece, presso il centro sportivo neroverde sono in programma i test Mapei. Tante le novità in casa emiliana, a partire dalla conferma in panchina: anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, sarà Roberto De Zerbi a guidare la prima squadra maschile nell’ottavo campionato consecutivo in Serie A.

Amichevoli Sassuolo: quest’anno niente ritiro in Alto Adige

Niente avventura in Trentino, almeno stando alle previsioni e alle indiscrezioni filtrate in queste settimane: il Sassuolo versione 2020/21 ripartirà ufficialmente da casa sua, dal Mapei Football Center. Il centro sportivo offre ampie garanzie per ospitare la squadra neroverde, anche in virtù delle stringenti norme per il Coronavirus e, salvo sorprese e cambi di programma al momento non preventivabili, i neroverdi non andranno in ritiro in montagna, come accaduto negli ultimi anni. Nessun ritiro a Vipiteno o in Trentino per il Sassuolo di Roberto De Zerbi.

Dunque manca ormai poco per l’inizio della nuova stagione calcistica. Restano solo da definire le ‘Amichevoli Sassuolo’, che potrebbero essere giocate allo stadio Ricci. Nell’anno del Centenario tutto sarà purtroppo condizionato dal Coronavirus. Il Sassuolo aveva in mente di organizzare delle amichevoli di spessore (magari da far giocare al Mapei Stadium) ma le incertezze per il virus frenano e spengono i facili entusiasmi. Grandi novità in arrivo dunque: il Sassuolo si prepara a iniziare la nuova annata, l’ottava consecutiva in Serie A TIM.

Amichevoli Sassuolo 2020

Sassuolo-Pisa: Domenica 13 Settembre 2020 ore 18:00