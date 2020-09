La partita casalinga contro il Torino allo stadio Olimpico è sempre più vicina, e per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è giunto il momento di premere il piede sull’acceleratore per migliorare sempre di più la condizione dei suoi calciatori. Aldilà di infortuni e riprese graduali (come per il caso di Josip Ilicic), c’è grande ottimismo nell’aria: con tanta voglia di superare i record della scorsa stagione. Ecco il programma odierno al Centro Bortolotti di Zingonia, segnalato attraverso un comunicato stampa della stessa Atalanta sul proprio sito ufficiale.

Comunicato Atalanta B.C. – “Continua la preparazione dei nerazzurri al Centro Bortolotti di Zingonia. Oggi, giovedì 17 settembre, mister Gasperini ha diretto una seduta pomeridiana. Hanno lavorato a parte Miranchuk e Pessina che hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero. Domani, venerdì 18 settembre, è in programma, sempre a Zingonia e a porte chiuse, un solo allenamento al pomeriggio”.

English Version – “Afternoon training at the Bortolotti Centre. The Nerazzurri’s preparation at the Bortolotti Training Centre in Zingonia continues. Today, Thursday 17 September, coach Gasperini held an afternoon session. Miranchuk and Pessina trained separately, who continued with respective recovery programs. One single afternoon training session is scheduled for tomorrow, Friday 18 September, in Zingonia behind closed doors”.