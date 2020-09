BOMBER JUVE, DZEKO O SUAREZ? MA INTANTO ECCO CHI HA SEGNATO DI PIÙ NEGLI ANNI DEI NOVE SCUDETTI – La dirigenza bianconera è divisa tra il sogno di andare a prendere Luis Suarez dal Barcellona, che probabilmente si libererà a zero ma ha uno stipendio molto alto, e l’idea molto più concreta di prelevare Dzeko dalla Roma, che percepisce un ingaggio molto più ridotto. Ma in questi anni la Juve non ha mai avuto grossi problemi di bomber, in realtà: se, nei primi due anni di Conte, non c’era stato un centravanti da 20 gol a stagione, dall’arrivo di Tevez i bianconeri si sono sempre ritrovati un grande bomber in casa. Ma ecco la classifica dei migliori goleador della Juventus dal 2011/12, con alcune sorprese interessanti.

Bomber Juve, la classifica dei gol dal 2011/12 ad oggi tra tutte le competizioni

Il migliore di tutti, nel computo totale di questa epopea d’oro, non è CR7, non è Higuain, non è Tevez: è Paulo Dybala, ormai sulla soglia dei 100 gol in maglia bianconera in sole cinque stagioni (quella che inizia è la sesta per lui). Poi, ovviamente, a ruota vengono il Pipita, Cristiano Ronaldo e Tevez, ma poi iniziano anche le sorprese: i bianconeri hanno avuto tanti bomber in questi anni, da Morata a Llorente, da Vucinic a Matri passando per Quagliarella, ma dopo il quartetto magico c’è Vidal con quasi 50 gol segnati. Dietro, c’è Mandzukic a 44, poi ancora spazio ai centrocampisti con Pogba e Marchisio: solo a questo punto escono i nomi dei due arieti spagnoli e di Vucinic. Il primo difensore, Bonucci, è fermo a 25 gol dall’arrivo di Conte ad oggi, mentre sono 19 i gol di Pirlo in maglia bianconera. Alcune chicche? Con 1 gol ci sono Pjaca, Coman, Howedes, Krasic, Estigarribia e Marrone, meteore della Signora passate negli anni. Ecco la classifica completa:

95 Dybala

66 Higuain

65 Ronaldo

50 Tevez

48 Vidal

44 Mandzukic

34 Pogba

27 Marchisio, Llorente, Morata

26 Vucinic

25 Bonucci

22 Matri

21 Quagliarella

20 Khedira

20 Pjanic

19 Pirlo

17 Cuadrado

16 Giovinco

15 Chiellini, Lichtsteiner

11 Alex Sandro

10 Douglas Costa

10 Bernardeschi

8 Zaza

7 Matuidi, Rugani, Pepe, Kean

6 Caceres, Dani Alves, Pereyra

5 Benatia

4 De Ligt, Del Piero, Giaccherini, Asamoah, Emre Can, Ramsey

3 Bentancur, Osvaldo, Padoin, Lemina, Sturaro, Evra

2 Barzagli, Borriello, Peluso, Hernanes, Danilo

1 De Sciglio, Marrone, Estigarribia, Krasic, Coman, Pjaca, Howedes, Cancelo, Demiral, Rabiot