CAGLIARI CALENDARIO SERIE A 2020/2021, AVVIO DURISSIMO PER I SARDI – E’ un Cagliari che proverà a fare meglio della scorsa stagione, quello che sta per approcciarsi al nuovo campionato. Il mercato ha portato e porterà nuovi innesti, c’è ancora da sciogliere il nodo Nainggolan, ci sarà da capire se resteranno o meno i vari Joao Pedro e Pavoletti: inoltre, il Covid ha iniziato a martoriare i tesserati del club, con diversi positivi nelle scorse settimane. Oggi è cominciato il ritiro di Aritzo, ed è anche stato stilato il calendario della prossima Serie A: ecco il programma relativo al Cagliari.

Cagliari calendario Serie A 2020/2021, Juve all’8°

Che ci sia o meno, però, il faro Nainggolan, questo Cagliari vuole crescere, dopo aver deluso nello scorso campionato: vista la campagna acquisti impressionante, ci si aspettava qualcosa di meglio, ma invece è arrivato un misero 14° posto. Per questa Serie A, i sardi partono in trasferta a Sassuolo, per poi sfidare subito Lazio e Atalanta. Juve all’ottava giornata, Inter all’undicesima, si chiude a Genova col Genoa.

CAGLIARI CALENDARIO SERIE A 2020/2021

1° GIORNATA: SASSUOLO-CAGLIARI

2° GIORNATA: CAGLIARI-LAZIO

3° GIORNATA: ATALANTA-CAGLIARI

4° GIORNATA: TORINO-CAGLIARI

5° GIORNATA: CAGLIARI-CROTONE

6° GIORNATA: BOLOGNA-CAGLIARI

7° GIORNATA: CAGLIARI-SAMPDORIA

8° GIORNATA: JUVENTUS-CAGLIARI

9° GIORNATA: CAGLIARI-SPEZIA

10° GIORNATA: VERONA-CAGLIARI

11° GIORNATA: CAGLIARI-INTER

12° GIORNATA: PARMA-CAGLIARI

13° GIORNATA: CAGLIARI-UDINESE

14° GIORNATA: ROMA-CAGLIARI

15° GIORNATA: CAGLIARI-NAPOLI

16° GIORNATA: CAGLIARI-BENEVENTO

17° GIORNATA: FIORENTINA-CAGLIARI

18° GIORNATA: CAGLIARI-MILAN

19° GIORNATA: GENOA-CAGLIARI