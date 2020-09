Mancano poche ore al sorteggio del calendario del campionato di Serie A Tim 2020/2021, dopo che oggi è iniziata la sessione del calciomercato estivo che si chiuderà il 5 ottobre nel Grand Hotel di Rimini.

Alle ore 12 sarà sorteggiato il calendario delle 38 giornate di Serie A, con alcune modifiche dei criteri dovute agli strascichi della pandemia di Covid-19 e per la prima volta sarà presentato tutto in formato digital grazie alla collaborazione con Sky Sport.

Per Inter e Atalanta la prima giornata sarà rinviata, essendo state le ultime squadre italiane impegnate nelle competizioni europee (la squadra di Conte nella finale di Europa League il 21 agosto, quella di Gasperini nei quarti di finale di Champions League contro il PSG il 12 agosto).

Calendari Serie A: Squadre, date e programmazione

Come ufficializzato dalla Lega Calcio, le 20 squadre che parteciperanno al campionato di Serie A 2020/2021 sono le seguenti (in maiuscolo le neopromosse):

– Atalanta

– BENEVENTO

– Bologna

– Cagliari

– CROTONE

– Fiorentina

– Genoa

– Inter

– Juventus

– Lazio

– Milan

– Napoli

– Parma

– Roma

– Sampdoria

– Sassuolo

– SPEZIA

– Torino

– Udinese

– Verona

La 1a giornata sarà disputata tra il 19 e il 20 settembre, la 38a e ultima giornata si chiuderà il 23 maggio (qui Lazio e Roma giocheranno entrambe in campo neutro, ancora non definito, a causa della preparazione dello Stadio Olimpico per EURO2020).

Saranno 5 i turni infrasettimanali: 16 dicembre (12a giornata), 23 dicembre (14a giornata), 6 gennaio (16a giornata), 21 aprile (32a giornata), 12 maggio (36a giornata).

La grande novità sarà la data del 3 gennaio 2021, nella quale si disputerà tutta la 15a giornata.

Sarà possibile seguire la diretta del sorteggio sul sito internet, tramite gli account social e il canale YouTube della Lega Calcio, oltre alla nostra diretta scritta sul sito di SuperNews.

In tv l’evento sarà trasmesso da Sky Sport.