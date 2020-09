Calendario Lazio, stagione 2020-21: l’esordio sarà a Cagliari, il derby alla penultima giornata

Pochi minuti fa la sono è stato varato il calendario del campionato di Serie A stagione 2020-21 che comincerà il terzo weekend di settembre (19-20) e terminerà domenica 23 maggio. Sei i turni infrasettimanali: mercoledì 16 dicembre, mercoledì 23 dicembre, mercoledì 6 gennaio 2021, mercoledì 3 febbraio, mercoledì 21 aprile e mercoledì 12 maggio. Tre le soste, tutte in concomitanza degli impegni delle squadre nazionali: domenica 11 ottobre, domenica 15 novembre, domenica 28 marzo 2021.

Per quanto riguarda la Lazio di mister Simone Inzaghi, la prima giornata sarebbe in casa contro l’Atalanta, ma gli orobici hanno chiesto il rinvio (probabile il 30 settembre) per gli impegni di Champions League di agosto; dunque esordio ufficiale biancoceleste nella trasferta di Cagliari, il derby contro la Roma si disputerà solamente alla penultima giornata, mentre il torneo si chiuderà sul campo del Sassuolo.

Da notare che tre delle prime quattro partite casalinghe avranno come avversarie Atalanta, Inter e Juventus presumibilmente da giocare senza pubblico, sicuramente un bel danno economico e non solo.

Calendario Lazio, stagione 2020-21

1.a giornata 20/09 31/01

Lazio-Atalanta

2.a giornata 27/09 03/02

Cagliari-Lazio

3.a giornata 04/10 07/02

Lazio-Inter

4.a giornata 18/10 14/02

Sampdoria-Lazio

5.a giornata 25/10 21/02

Lazio-Bologna

6.a giornata 01/11 28/02

Torino-Lazio

7.a giornata 08/11 07/03

Lazio-Juventus

8.a giornata 22/11 14/03

Crotone-Lazio

9.a giornata 29/11 21/03

Lazio-Udinese

10.a giornata 06/12 04/04

Spezia-Lazio

11.a giornata 13/12 11/04

Lazio-Verona

12.a giornata 16/12 18/04

Benevento-Lazio

13.a giornata 20/12 21/04

Lazio-Napoli

14.a giornata 23/12 25/04

Milan-Lazio

15.a giornata 03/01 02/05

Genoa-Lazio

16.a giornata 06/01 09/05

Lazio-Fiorentina

17.a giornata 10/01 12/05

Parma-Lazio

18.a giornata 17/01 16/05

Lazio-Roma

19.a giornata 24/01 23/05

Lazio-Sassuolo