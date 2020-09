DOVE VEDERE UDINESE SPEZIA IN STREAMING E IN DIRETTA TV – Scontro tra bianconeri alla Dacia Arena, domani sera 30 settembre alle ore 18.00: a Udine si sfidano Udinese e Spezia, in una sfida che mette di fronte due squadre che hanno giocato solo una partita a testa. Si tratta del recupero della prima giornata di campionato: nella seconda giornata di Serie A, l’unica fin qui disputata dalle due compagini, entrambe le squadre non hanno trovato neppure un punto. All’esordio in massima serie, lo Spezia ha perso rovinosamente per 4-1 in casa contro il Sassuolo, mentre l’Udinese ha perso in casa del Verona per 1-0 in virtù del primo gol in Serie A di Favilli. Entrambe, dunque, cercano il riscatto: soprattutto lo Spezia vorrebbe evitare di fare un campionato in sofferenza fin dall’inizio, e gradirebbe iniziare a muovere subito la classifica. Appuntamento domani sera alle 18.00 alla Dacia Arena.

DOVE VEDERE UDINESE SPEZIA, PROBABILI FORMAZIONI – L’Udinese conferma la squadra che ha perso a Verona nella scorsa giornata. Complici i tanti infortuni a centrocampo (Mandragora e Jajalo), il regista sarà ancora Arslan, affiancato da De Paul e Coulibaly. Dietro, ancora una volta il trio De Maio, Becao e Samir, a difendere la porta di Juan Musso. Ter Avest e Zeegelar sull’esterno, coppia Okaka–Lasagna nel 3-5-2 disegnato da Gotti.

Lo Spezia di Vincenzo Italiano conferma Zoet tra i pali, ma opera cambiamenti già in difesa: fuori Sala, dentro Ferrer, dentro anche Terzi al fianco di Erlic. A destra, c’è Dall’Orco. Torna Maggiore a centrocampo, con lui Ricci e Bartolomei. In avanti, confermato Galabinov (un gol e una traversa nella partita col Sassuolo), ma al suo fianco si giocano due maglie Farias, Agudelo e Gyasi, con i primi due leggermente favoriti.

Serie A, dove vedere Udinese Spezia in streaming gratis e in tv

Il recupero Udinese-Spezia sarà trasmesso in diretta tv da Sky e sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). Gli abbonati Sky potranno seguire Udinese-Spezia anche in diretta streaming mediante Sky Go. La partita sarà infatti visibile sia su pc e notebook, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone. In alternativa, si potrà utilizzare anche Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione, fra i vari eventi sportivi trasmessi dalla tv satellitare, anche delle partite della Serie A. Appuntamento, dunque, alla Dacia Arena alle 18.00 di mercoledì 30 settembre: nessuno vuole perdere punti, sarà una partita vera.