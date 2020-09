I lavori alla Tribuna Rinascimento del Gewiss Stadium continuano senza sosta, e il risultato è semplicemente qualcosa di straordinario sotto tutti i punti di vista (specialmente quello architettonico). La scritta “Atalanta” in bianco, attorniata dallo sfondo blu scuro e nero, scaturisce un bel colpo d’occhio, superando le aspettative del progetto iniziale: in attesa di far ospitare il pubblico nerazzurro. Attraverso il proprio canale Youtube, la società orobica ha pubblicato un video durante la posa dei seggiolini sull’ex gradinata Giulio Cesare: evidenziando il grande lavoro che è stato fatto in queste settimane, nella quale il direttore operativo Roberto Spagnolo ha dedicato attenzione e grande impegno alla questione. La descrizione sotto lo stesso video recita: “Continuano senza sosta i lavori al Gewiss Stadium, si avvicina la data dell’esordio stagionale in Serie A TIM dell’Atalanta che il 4 ottobre ospiterà il Cagliari. È stata completata la posa dei seggiolini in Tribuna Rinascimento ed in Curva Sud Morosini”.

English version: “Works at the Gewiss Stadium continue nonstop, the date of Atalanta’s seasonal debut in Serie A TIM is approaching, as they will host Cagliari on the 4th of October.

Seatings in the Rinascimento Tribune and in the Curva Sud Morosini have been placed and they look stunning!”.