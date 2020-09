Quello che sta facendo la società nerazzurra per quanto concerne il Gewiss Stadium di Bergamo è assolutamente straordinario: uno spettacolo architettonico che non fa altro che esaltare la serietà e la competenza nel trasformare l’ex Atleti Azzurri D’Italia in un vero e proprio gioiello. Si lavora senza sosta, ma le motivazioni non mancano mai, soprattutto dopo l’ok della UEFA per la disputa della Champions League (vista da tutti come ciliegina sulla torta), nella speranza di riportare i propri tifosi il prima possibile: la storia nerazzurro va scritta tutti insieme. Ecco le fotografie attuali della Tribuna Rinascimento e anche di qualche novità all’interno del cantiere.

Gewiss Stadium, la photogallery della Tribuna Rinascimento

Con delle fotografie pubblicate sul proprio profilo Instagram, l’Atalanta ha pubblicato la Tribuna Rinascimento (quasi) completamente ricoperta dai seggiolini blu, neri e bianchi che compongono la scritta “Atalanta“. Architettonicamente parlando, è uno spettacolo per gli occhi. Inoltre il Gewiss Stadium verrà munito anche di skybox: scelta strana per un settore “popolare” come l’ex gradinata Giulio Cesare. Sempre sui social, la società nerazzurra ha reso noto un possibile lavoro di completamento della facciata esterna della Curva Pisani. Vedremo più avanti come procederà il proseguimento del cantiere orobico nei prossimi giorni.