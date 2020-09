GOL RONALDO JUVENTUS NOVARA, CR7 BATTEZZA PIRLO – Alle ore 10.40, alla Continassa, quartier generale della Juventus, è cominciata ufficialmente l’era Pirlo. La prima (ed unica) amichevole dei bianconeri in questo anomalo pre-campionato si sta disputando in questo momento, con la Vecchia Signora che sta sfidando il Novara, squadra piemontese di Lega Pro, in un match organizzato in occasione dell’approdo a Torino del giovane Tommaso Barbieri. Il primo tempo si è concluso per 1-0, in virtù della rete realizzata da Cristiano Ronaldo: si riparte da lui, dal campione, dal fenomeno portoghese, per proiettarsi verso il futuro aggrappati ad alcune certezze.

Gol Ronaldo Juve Novara, passato e futuro si intrecciano

Il gol di CR7 (VIDEO GOL) segna l’inizio l’inizio della nuova epoca juventina, senza Sarri alla guida tecnica, mai integrato e mai compreso dalla società. Ma neanche lui ha mai compreso la Juventus e i suoi tifosi: Pirlo invece, almeno sulla carta, sa cosa vuol dire vestire questa maglia ed appartenere al club del “Vincere non è importante, ma è l’unica cosa che conta”. Già, e allora per vincere serviranno i gol di Cristiano, che ha vinto un campionato praticamente da solo insieme a Paulo Dybala ed anche l’anno prossimo dovrà essere il paladino dell’attacco, l’uomo su cui appoggiarsi quando ci sarà una difficoltà. Poi ci sarà sempre Dybala, potrebbe esserci Suarez, ma la Juve riparte da lui, dall’Uomo Della Provvidenza: San Cristiano Ronaldo da Madeira.