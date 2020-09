Il Genoa chiede il rinvio della partita contro il Torino

Ha lasciato tutti un po’ sbigottiti la notizia dei 14 tamponi positivi di ieri nel Genoa. Per oggi tutti gli allenamenti sono sospesi e domani tutti i tesserati si sottoporranno a un nuovo giro di test. Nel frattempo cala il gelo in casa rossoblu, dove a parlare è stato il Direttore Sportivo Daniele Foggiano, che ha affermato:

«Ora mi spiego il crollo nel secondo tempo. Il rinvio con il Torino? Ora vediamo, penso lo chiederemo: non ci possiamo allenare»

Un’ipotesi abbastanza fondata quella del Genoa, che non solo sta perdendo sedute di allenamento, ma si ritroverebbe a giocare la gara contro il Torino, con gran parte della squadra non disponibile. Non certo uno scontro alla pari, quindi, in un campionato che purtroppo di per sé parte in maniera anomala per tutte le squadre, considerata la delicatissima situazione Covid.

Non c’è ancora nulla di certo, però, e sicuramente molto dipenderà dall’esito dei tamponi di domani. Nel frattempo c’è grande apprensione in tutto il mondo della serie A, messa nuovamente a rischio. Proprio in questo momento, infatti, si stanno svolgendo i tamponi a tutti i tesserati del Napoli, dal momento che i partenopei hanno giocato l’ultima di campionato domenica proprio contro il Genoa.