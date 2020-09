Infortunati Serie A: gli indisponibili della 1ª giornata

Finalmente si ritorna in campo con l’inizio della Serie A, con la prima giornata di campionato al via sabato alle ore 18:00 con la sfida del Franchi tra Fiorentina e Torino (turno di campionato che poi terminerà il 30 settembre con i tre recuperi). Sono tante le domande che si pongono, in merito agli infortunati, tutti i tifosi dei vari club, appassionati e fantallenatori. Ecco di seguito un riepilogo, squadra per squadra, dei vari calciatori infortunati e sui tempi di recupero.

Serie A – Tutti gli infortunati squadra per squadra

ATALANTA:

Gollini – Lesione al crociato posteriore (rientro fine ottobre);

Miranchuk – Lesione al bicipite femorale (rientro metà ottobre);

Pessina – Lussazione alla rotula (rientro metà ottobre).

BENEVENTO:

Viola – Operato al menisco (rientro fine ottobre).

BOLOGNA:

Medel – Lesione al semimembranoso (rientro fine settembre).

CAGLIARI:

Ceppitelli – Positivo al coronavirus (da valutare);

Cerri – Positivo al coronavirus (da valutare);

Pereiro – Frattura al quinto metatarso del piede (rientro metà ottobre).

CROTONE:

Benali – Distrazione al soleo (rientro inizio ottobre);

Cuomo – Distrazione al vasto intermedio (rientro inizio ottobre);

Gigliotti – Distrazione al polpaccio (rientro inizio ottobre).

FIORENTINA:

Biraghi – Fastidio alla caviglia (potrebbe stringere i denti);

Pulgar – Positivo al coronavirus (da valutare).

GENOA:

//

INTER:

Vecino – Operato al menisco (rientro fine settembre);

Barella – Contusione a spalla e braccio (recuperabile grazie al posticipo);

JUVENTUS:

Alex Sandro – Problema muscolare alla coscia (da valutare);

Bernardeschi – Lesione al retto femorale (rientro inizio ottobre);

De Ligt – Operato alla spalla (rientro metà novembre);

Dybala – Lesione alla coscia (rientro fine settembre).

LAZIO:

Luiz Felipe – Distorsione alla caviglia (rientro inizio ottobre);

Lulic – Operato alla caviglia (da valutare);

Proto – Operato al braccio (rientro dicembre);

Vavro – Pubalgia (da valutare).

MILAN:

Conti – Operato al menisco (rientro fine settembre);

Leao – Positivo al coronavirus (da valutare);

Musacchio – Operato alla caviglia (rientro metà ottobre);

Romagnoli – Lesione al polpaccio (rientro fine settembre).

NAPOLI:

//

PARMA:

Gagliolo – Fascite plantare (da valutare);

Gazzola – Tendinopatia achillea (rientro fine settembre);

Gervinho – Affaticamento muscolare (in dubbio);

Scozzarella – Distorsione al ginocchio (rientro fine settembre).

ROMA:

Bruno Peres – Positivo al coronavirus (da valutare);

Carles Perez – Positivo al coronavirus (da valutare);

Fazio – Leggera distorsione alla caviglia (in dubbio);

Pastore – Operato all’anca (rientro metà ottobre);

Perotti – Lesione alla coscia (rientro metà ottobre);

Zaniolo – Operato rottura del legamento crociato (rientro marzo/aprile 2021).

SAMPDORIA:

Gabbiadini – Infiammazione all’inguine (rientro fine settembre).

SASSUOLO:

Boga – Positivo al coronavirus (da valutare);

Magnanelli – Operato per un’ernia (rientro fine settembre);

Romagna – Lesione al tendine rotuleo (rientro metà dicembre);

Schiappacasse – Positivo al coronavirus (da valutare).

SPEZIA:

Capradossi – Operato per rottura del legamento crociato (rientro gennaio 2021).

TORINO:

Ansaldi – Fastidio muscolare (in dubbio);

Verdi – Noie fisiche (da valutare);

Baselli – Operato per rottura del legamento crociato (rientro metà novembre);

Rodriguez – Distrazione agli adduttori (rientro inizio ottobre).

UDINESE:

Larsen – Operato al gluteo (rientro metà ottobre);

Mandragora – Operato per rottura del legamento crociato (rientro gennaio 2021).

VERONA:

Benassi – Problema al polpaccio (da valutare);

Lazovic – Distorsione al ginocchio (rientro fine settembre);

Magnani – Lesione al retto femorale (rientro inizio ottobre).