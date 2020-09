Inter, le parole di Fabio Cannavaro su Conte: “Non è scemo, tiene tutti sulla corda e sa benissimo una cosa…”

Sono passate meno di due settimane dalla finale di Europa League persa contro il Siviglia (per 3-2) e i cancelli della Pinetina sono già riaperti per accogliere sei calciatori della rosa di Antonio Conte: Nainggolan, Dalbert, Radu, Vecino, Hakimi e Vagiannidis.

L’Inter quindi, in attesa degli sviluppi del calciomercato (secondo Pedullà sono in dirittura d’arrivo Kolarov e Vidal), ricomincia a lavorare per affrontare una stagione che si preannuncia complicata, con l’obbiettivo di arrivare più in fondo possibile nelle rispettive competizioni in cui è impegnata (Campionato, Coppa Italia e Champions League).

Le parole di Cannavaro sul rapporto Conte-Inter

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il campione del mondo ed ex calciatore di Inter e Juventus, Fabio Cannavaro, ha detto la sua opinione sulla lotta allo scudetto della prossima stagione e sulla scelta di Antonio Conte di continuare il progetto triennale con i nerazzurri: “Antonio mica è scemo. Lui tiene tutti sulla corda, dirigenti compresi. Ma sa benissimo che il lavoro dell’ultima stagione è importante e ora si riparte con altri auspici. Tutti ci auguriamo che Pirlo diventi un grande allenatore, ma di fatto oggi, pur restando la Juve più forte delle altre, le distanze si sono accorciate. Conte tutte queste cose le ha valutate e punta sul suo gruppo”.