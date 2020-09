JUVENTUS CALENDARIO SERIE A 2020/2021, SI PARTE COL BOTTO – L’anno scorso fu il Parma, la prima partita del campionato di Serie A per la Juve. Segnò Chiellini, che poi si ruppe il ginocchio e non giocò praticamente più. Alla seconda arrivò a Torino il Napoli, in quella che probabilmente è la partita più divertente e rocambolesca della scorsa stagione: fu 4-3 firmato Kalidou Koulibaly, ma nella porta sbagliata. Poi, Inter-Juve a inizio autunno, Torino-Juve in autunno inoltrato: chiuse la stagione la partita con la Roma, che ha vinto per la prima volta a Torino nel nuovo stadio (ma era una Juventus “B”, fatta di giovani e pochissimi titolari). Ecco, invece, il programma di quest’anno.

Juventus calendario Serie A 2020/2021, inizio duro per la squadra bianconera

Partenza in salita, quest’anno: Samp a Torino alla prima, poi la trasferta in casa della Roma, quindi di nuovo il Napoli subito ad inizio campionato. Lazio alla settima, sfida Pippo Inzaghi-Andrea Pirlo alla nona, derby alla decima. Le lombarde: Atalanta alla dodicesima, Milan alla sedicesima, Inter alla diciottesima e penultima giornata. Si chiude a Bologna. Ecco il calendario completo.

JUVENTUS CALENDARIO SERIE A 2020/2021

1° GIORNATA: JUVENTUS-SAMPDORIA

2° GIORNATA: ROMA-JUVENTUS

3° GIORNATA: JUVENTUS-NAPOLI

4° GIORNATA: CROTONE-JUVENTUS

5° GIORNATA: JUVENTUS-HELLAS VERONA

6° GIORNATA: SPEZIA-JUVENTUS

7° GIORNATA: LAZIO-JUVENTUS

8° GIORNATA: JUVENTUS-CAGLIARI

9° GIORNATA: BENEVENTO-JUVENTUS

10° GIORNATA: JUVENTUS-TORINO

11° GIORNATA: GENOA-JUVENTUS

12° GIORNATA: JUVENTUS-ATALANTA

13° GIORNATA: PARMA-JUVENTUS

14° GIORNATA: JUVENTUS-FIORENTINA

15° GIORNATA: JUVENTUS-UDINESE

16° GIORNATA: MILAN-JUVENTUS

17° GIORNATA: JUVENTUS-SASSUOLO

18° GIORNATA: INTER-JUVENTUS

19° GIORNATA: JUVENTUS-BOLOGNA