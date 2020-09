Lukaku furioso per via dei ratings di FIFA 21: “Velocità 81? Non sono con questa mer**!”

In questa stagione le prestazioni di Romelu Lukaku con la maglia dell’Inter sono state senz’altro entusiasmanti in termini di reti. Oltre alla finalizzazione, le perfomance del belga sono state spesso caratterizzate da grandissime giocate in velocità, le quali hanno dimostrato come l’ariete nerazzurro abbia questa dote nelle sue corde nonostante la mole.

Che Lukaku sia un attaccante veloce non è una novità, ma la EA Sport continua a ignorare questa caratteristica. Infatti, in FIFA 21 la media per quanto concerne la velocità del belga appare ancora una volta molto bassa: solo 81 di rating. Il diretto interessato però non ci sta e come già accaduto in passato, si scaglia contro i vertici della EA, criticando le varie stats e lanciando un’accusa a riguardo. Ecco le parole del belga via Instagram e Twitter:

”Non avete visto il mio secondo gol contro lo Shakhrar. Questo è fo**utamente sbagliato”

Poi su Twitter, Lukaku rincara la dose: “Siamo onesti, Fifa si limita a pasticciare con le valutazioni così noi giocatori iniziamo a lamentarci del gioco e dare loro più pubblicità… non sono con questa mer**. So quello che faccio“.

Insomma, ogni anno la solita storia. La lotta tra Lukaku e la EA Sport non ne vuol sapere di terminare.