Palinsesto Dazn Serie A 1° giornata: match del weekend

Palinsesto Dazn Serie A 1° giornata: la programmazione completa della prima giornata di campionato. Non si può parlare di lunga attesa, ma per i grandi appassionati di calcio è stata comunque troppa: questo weekend torna finalmente la Serie A TIM su DAZN con i club rinvigoriti dagli acquisti di mercato, nuovi mister in panchina e tanta voglia di vincere sin dai primi 90 minuti. Le emozioni della Serie A iniziano questo fine settimana, con la prima giornata di campionato.

Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo Verona-Roma, in programma domani sera alle ore 20:45 al Bentegodi di Verona: debutto non proprio favorevole per la squadra di Fonseca che oltre a fare i conti con gravi infortuni come quello di Zaniolo si troverà davanti la squadra rivelazione della scorsa stagione.

Palinsesto Dazn Serie A, le gare di domenica. Domenica 20 Settembre doppio appuntamento su Dazn. Si parte alle 12:30 con il lunch match del Tardini Parma-Napoli: primo grande test per Liverani, nuovo mister del Parma che spera di rifarsi dopo l’ultima esperienza con il Lecce ormai retrocesso in Serie B. Ad attendere gli emiliani c’è la squadra di Gattuso che vuole subito aggiungere 3 punti al tabellone. Sempre domenica, ma alle 15:00, sarà la volta di Genoa-Crotone: c’è tanta emozione per la squadra neopromossa di Stroppa, che debutterà in Serie A contro i liguri guidati dal nuovo tecnico Maran, con la speranza di lasciarsi alle spalle l’ultima deludente stagione. Andiamo a scoprire insieme le gare trasmesse e il Palinsesto Dazn relativo alla prima giornata di Serie A.



Palinsesto Dazn Serie A 1° giornata: i match trasmessi

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn, per il secondo anno consecutivo, è disponibile anche via satellite sul canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it. Ecco dunque il Palinsesto Dazn per la 1° giornata di Serie A con relativo link per seguire la sfida.

Sabato 19 Settembre 2020

Ore 20.45 Serie A 1a Giornata: Hellas Verona vs Roma – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.25) dallo Stadio Bentegodi di Verona

Segui VERONA-ROMA in diretta streaming su DAZN

Domenica 20 Settembre 2020

Ore 12.30 Serie A 1a Giornata: Parma vs Napoli – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 12.15) dallo Stadio Tardini di Parma

Segui PARMA-NAPOLI in diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 Serie A 1a Giornata: Genoa vs Crotone – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 14.50) dal Luigi Ferraris di Genova

Segui GENOA-CROTONE in diretta streaming su DAZN