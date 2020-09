Palinsesto Dazn Serie A 2a giornata: le gare trasmesse

Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo Inter-Fiorentina, in programma questa sera alle ore 20:45 allo Stadio Meazza di Milano: appuntamento a San Siro per una Fiorentina alla caccia di punti preziosi. L’Inter di Conte, però, non vuole fare sconti a nessuno. Chi vincerà nel Saturday Night della seconda giornata di campionato?

Palinsesto Dazn Serie A, le gare di domenica. Domenica 27 Settembre doppio appuntamento su Dazn. Si parte alle 12:30 con il lunch match del Manuzzi tra Spezia-Sassuolo: debutto casalingo per lo Spezia In A, che purtroppo è costretto a giocare le prime giornate di campionato a Cesena, causa lavori al Picco di La Spezia. Avversario di giornata il Sassuolo: chi vincerà questa importante sfida? Sempre domenica, ma alle 15:00, sarà la volta di Verona-Udinese: entrambe le squadre hanno l’obiettivo minimo della salvezza per questa stagione, ma sanno di avere anche le giuste potenzialità per poter ambire a qualcosa di più. Chi avrà la meglio? Andiamo a scoprire insieme le gare trasmesse e il Palinsesto Dazn Serie A relativo alla seconda giornata di campionato.



Palinsesto Dazn Serie A 2a giornata: i match trasmessi

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn, per il secondo anno consecutivo, è disponibile anche via satellite sul canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it. Ecco dunque il Palinsesto Dazn Serie A 2a giornata, con relativo link per seguire la sfida.



Sabato 26 Settembre 2020

Ore 20.45 Serie A 2a Giornata: Inter vs Fiorentina – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.25) dallo Stadio Meazza di Milano

Domenica 27 Settembre 2020

Ore 12.30 Serie A 2a Giornata: Spezia vs Sassuolo – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 12.20) dallo Stadio Manuzzi di Cesena

Ore 15.00 Serie A 2a Giornata: Hellas Verona vs Udinese – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 14.50) dal Bentegodi di Verona

