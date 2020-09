Pistocchi: “De Laurentiis ha i soldi ma non vuole spendere. Osimhen? In Serie A…”

Il noto giornalista Mediaset, Maurizio Pistocchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli a Radio Marte. Pistocchi si è soffermato in particolare su De Laurentiis, Osimhen e il tecnico dei partenopei, Gennaro Gattuso. Ecco un estratto dell’intervista:

“Ci sono poche idee e sono molto confuse, in Serie A? Difficile dire cosa succederà nel periodo residuo del mercato. La liquidità manca, non mi aspetto operazioni importanti. L’unico ad avere soldi e non spenderli è il Napoli. Victor Osimhen è un calciatore importante, ma in Italia è tutto da verificare. Il Napoli ha un bilancio sano, deve essere motivo d’orgoglio per i tifosi”.

Gattuso meglio di Pioli secondo Pistocchi

Il giornalista si è poi soffermato su chi sarà a trionfare il prossimo anno in campionato:

“La Lazio ed il Napoli li vedo in seconda fila dietro la Juventus e l’Inter. Il Milan? E’ stato glorificato nel finale di campionato, ma con Gennaro Gattuso arrivò quinto e non sesto, insomma ha fatto peggio un anno dopo. Stanno spendendo tanti soldi, hanno preso talenti interessanti, ma resto perplesso sulla qualità del gioco espressa da Stefano Pioli. Il Monza, in amichevole, ha dimostrato di avere le idee più chiare, mentre il Milan era lunghissimo in campo. Certo, sono prove precampionato, ma qualcosa vorranno pur dire. L’Atalanta e il Milan li vedo in terza fila, ma in un Gran Premio conta molto la partenza, ci può essere uno sprint”.