Probabili formazioni Fiorentina Torino: Giampaolo debutta al ‘Franchi’

Probabili formazioni Fiorentina Torino, grande attesa per il debutto della nuova Fiorentina di Iachini. Alle ore 18 di sabato 19 settembre al ‘Franchi’ (a porte chiuse) parte il campionato di Serie A, le prime due squadre a scendere in campo saranno la Fiorentina del confermato Beppe Iachini e il Torino del neo allenatore Marco Giampaolo, ex tecnico del Milan.

La Fiorentina vuole riscattare l’altalenante passata stagione con la 10.a posizione in campionato totalizzando 49 punti, frutto di 12 vittorie, 13 pareggi e 13 sconfitte in 38 giornate di campionato.

In questa stagione i viola del presidente Rocco Commisso vogliono puntare al ritorno in Europa. Viola che si sono rinforzati sul mercato con gli acquisti di Bonaventura ed Amrabat su tutti più il ritorno di Borja Valero, svincolatosi dall’Inter. Il Torino, invece, vuole lasciarsi alle spalle la stagione travagliata dello scorso anno dove ha ottenuto la 16.a posizione con 40 punti, frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 20 sconfitte in 38 giornate di campionato, e punta su un tecnico (Giampaolo) che vuole dimenticare l’annata della passata stagione con l’esonero sulla panchina del Milan. Sul fronte acquisti si registrano gli arrivi di Ricardo Rodriguez e Linetty e le partenze di Aina e De Silvestri. Dopo aver indicato dove vedere Fiorentina Torino in diretta tv, ecco le ultime sulle probabili formazioni del match.

Probabili formazioni Fiorentina Torino, ecco le scelte di Iachini e Giampaolo