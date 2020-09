Serie A, dove vedere Cagliari-Lazio: streaming gratis e diretta TV Serie A

Oggi pomeriggio alle ore 18 allo Sardegna Arena, di disputerà il match Cagliari-Lazio, valevole per la per seconda giornata di campionato; all’esordio i padroni di casa del neo tecnico Eusebio di Francesco ha pareggiato 1-1 sul campo del Sassuolo, mentre gli ospiti di mister Simone Inzaghi non hanno giocato il loro incontro all’Olimpico contro l’Atalanta (recupero mercoledì prossimo), con gli orobici che avevano chiesto il rinvio del primo turno per l’impegno a metà agosto in Champions League.

Nella scorsa stagione i biancocelesti vinsero in maniera rocambolesca per 2-1, con entrambe le reti realizzate nel recupero (93′ Luis Alberto e 98′ Caceido) che ribaltarono il risultato che aveva visto i rossoblu sempre in vantaggio per quasi tutta la partita (Simeone 8′). I precedenti in terra sarda sono 36 e che vedono grande equilibrio visto che i capitolini sono in vantaggio di misura, ovvero 13-12 con 11 pareggi, 68 le reti messe a segno dalle due squadre dove anche qui troviamo in vantaggio la Lazio ma sempre di poco (35-33).

L’arbitro del match sarà Davide Massa della sezione AIA di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Pasquale De Meo di Foggia e Francesco Fiore di Barletta, mentre il quarto ufficiale sarà Antonio Di Martino di Teramo. Come addetti al VAR saranno presenti Daniele Chiffi di Padova e Giacomo Paganessi di Bergamo.

Queste le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

Dove vedere Cagliari-Lazio: diretta tv e streaming

Il match tra Cagliari-Lazio in programma oggi alle ore 18 sarà visibile su Sky, il cui canale di riferimento sarà Sky Sport Serie A (canale 202 del decoder) con diretta a partire dalle ore 17.55; la telecronaca del match sarà affidata a Federico Zancan con il commento tecnico dell’ex calciatore Lorenzo Minotti.

Per gli abbonati di Sky, la partita della Sardegna Arena sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match odierno sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.