Serie A, dove vedere Crotone Milan: streaming e diretta tv

Domani alle ore 18 scenderanno in campo per la seconda giornata del campionato italiano Crotone e Milan. All’Ezio Scida si affronteranno due squadre con un diverso stato di forma. Da un lato, i padroni di casa devono riscattarsi dopo il brutto ko all’esordio in casa del Genoa. L’avversario è abbastanza ostico, nonostante anche l’assenza del fenomeno Zlatan Ibrahimovic, fermato dal Coronavirus. I rossoneri, con tante assenze dietro, hanno vinto in settimana il preliminare di Europa League contro i norvegesi del Bodo/Glimt per 3 a 2. Il Milan vuole continuare questa striscia di risultati utili consecutivi (15, eguagliato il Milan 2008/09 con Ancelotti in panchina), ma attenzione alla precarietà difensiva, che potrebbe essere intaccata dalla velocità della coppia calabrese Simy-Messias. Dove vedere Crotone Milan nel dettaglio.

Dove vedere Crotone Milan, live su Sky

Il match tra Crotone e Milan sarà visibile sulla piattaforma satellitare Sky e precisamente sui canali Sky Sport Serie A (ch. 202 e 249 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (ch. 251 del satellite). Per gli abbonati Sky, la diretta di Crotone-Milan potrà essere vista anche sulla piattaforma streaming Sky Go, disponibile su diversi dispositivi mobili, come smartphone, tablet, pc e notebook, e scaricabile sui principali market store. Altra piattaforma streaming in cui sarà possibile vedere Crotone Milan è Now Tv, il servizio di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisto di un ticket. Infine, per quanto riguarda la telecronaca della gara, parola alla coppia Trevisani- Adani.