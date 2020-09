Serie A, dove vedere Roma Juventus: streaming gratis e diretta TV

Dove vedere Roma Juventus, presentazione del match. Alle ore 20.45 di domenica 27 settembre allo stadio ‘Olimpico’ la Roma di Paulo Fonseca ospiterà la Juventus di Andrea Pirlo, il match è valido per la 2.a giornata del campionato di Serie A.

I giallorossi non stanno vivendo un grande momento, infatti sabato scorso contro il Verona è arrivato il pareggio a ‘reti bianche’ per 0-0 ma il risultato non è stato omologato dal Giudice Sportivo ed è stato decretato il 3-0 a tavolino per gli ‘scaligeri’ in quanto ci sono state delle irregolarità riguardanti Diawara nel momento della consegna della lista alla Lega. In più la posizione del tecnico Fonseca è in forte bilico e la nuova dirigenza giallorossa potrebbe pensare a Massimiliano Allegri come sostituto del tecnico portoghese in caso di sconfitta. Le cose in casa Juventus vanno meglio con Andrea Pirlo che ha ottenuto domenica scorsa la prima vittoria da allenatore contro la Sampdoria, match terminato 3-0 in favore dei bianconeri.

Roma-Juventus sarà diretta dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coaudiuvato dai signori Tegoni e Longo, mentre il quarto uomo sarà il signor Rosario Abisso di Palermo. Var ed Avar saranno rispettivamente Nasca e Mondin. Prima di scoprire le coordinate per la diretta tv di domani sera, ecco un focus sulle probabili formazioni di Roma-Juventus.

Dove vedere Roma Juventus, diretta TV e streaming