Serie A, dove vedere Sassuolo Cagliari streaming e diretta tv

Serie A, ecco dove vedere Sassuolo Cagliari in streaming e in diretta tv.

È ricominciata anche la Serie A. Nella giornata di ieri, è iniziato anche il massimo campionato italiano. La prima domenica di Serie A si apre con il lunch match tra Parma e Napoli, mentre alle ore 18 è il turno di Sassuolo – Cagliari. Al Mapei Stadium saranno consentiti anche mille spettatori sugli spalti: l’Emilia-Romagna è stata la prima regione italiana a far tornare i tifosi allo stadio.

Per quanto riguarda le due squadre, entrambe vorranno partire con il piede giusto in questa nuova Serie A 2020/2021. Il Sassuolo ha disputato un ottimo campionato nella passata stagione, arrivando all’ottavo posto con 51 punti in classifica. Il Cagliari, invece, dopo uno spettacolare girone d’andata, ha chiuso il campionato al quattordicesimo posto a quota 45 punti.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 18 e l’arbitro del match sarà Livio Marinelli.

Dove vedere Sassuolo Cagliari diretta tv

Il match Sassuolo – Cagliari sarà trasmesso in diretta su Sky a partire dalle ore 18. I canali della partita saranno Sky Sport Serie A (canale 202 satellite, 483 digitale terrestre) e Sky Sport Serie A HD (canale 241 satellite, 473 digitale terrestre).

Dove vedere Sassuolo Cagliari streaming

Inoltre, sarà possibile seguire la sfida tra Sassuolo e Cagliari anche in streaming sul vostro smartphone, notebook, pc o tablet grazie alla piattaforma Sky Go oppure acquistando il pacchetto Sport su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.