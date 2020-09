Serie A, dove vedere Spezia Sassuolo streaming e diretta tv

Serie A, ecco dove vedere Spezia Sassuolo in streaming e diretta tv.

È il giorno dell’esordio dello Spezia in Serie A che giocherà la sua prima partita di sempre nel massimo campionato italiano. La squadra ligure non ha disputato ancora la prima gara di questa Serie A 2020/2021 e la recupererà mercoledì 30 settembre. Oggi, invece, sfiderà il Sassuolo allo Stadio Dino Manuzzi. Lo Spezia, come già detto, è all’esordio in Serie A dopo aver vinto i playoff dello scorso campionato di Serie B. Il Sassuolo, invece, ha già disputato una giornata in questo campionato e ha pareggiato 1-1 in casa contro il Cagliari.

Il pronostico è in favore del Sassuolo: negli unici quattro precedenti (due in Serie B e due in Coppa Italia) tra le due squadre, i neroverdi hanno sempre vinto, mettendo a segno otto reti e subendone solamente due.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 12:30 e l’arbitro del match sarà Davide Ghersini.

Dove vedere Spezia Sassuolo streaming e diretta tv

La sfida tra Spezia e Sassuolo, match che aprirà la domenica di Serie A, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN a partire dalle ore 12:30. L’applicazione DAZN è possibile scaricarla sul vostro smartphone, sulla smart TV, sul vostro PC o tablet, sulle console PS4 e Xbox One e sulla stick Now TV. Il costo dell’abbonamento mensile di DAZN è di 9,99€.

