Lazio-Atalanta probabili formazioni: un match dalle grandi motivazioni – Dalla finale di Coppa Italia del 2019 fino al 3-3 spettacolare (e dalle mille polemiche) della scorsa stagione. La partita tra Lazio e Atalanta, valevole per il recupero della prima giornata del campionato di Serie A, è un grande appuntamento da non perdere. Entrambe hanno fame e voglia di raggiungere quota 6 punti (punteggio pieno) per fare un passo importante in classifica: da una parte ci sono i nerazzurri di Gian Piero Gasperini che hanno battuto i granata allo stadio Olimpico Grande Torino, dall’altra i biancocelesti che sono riusciti a fare un colpo esterno a Cagliari. Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match.

Lazio-Atalanta probabili formazioni: le scelte di Simone Inzaghi e Gasperini

I padroni di casa schiereranno un classico 3-5-2 ben rodato con l’attacco composto da Correa e Immobile. Milinkovic-Savic e Luis Alberto cercheranno di dare qualità e quantità a centrocampo, mentre Acerbi sarà cardine della difesa biancoceleste. Per quanto riguarda invece l’Atalanta, confermata la formazione che ha vinto contro il Torino (Gomez a sostegno di Muriel e Zapata), con il ritorno di Djimsiti sulla retroguardia.

Lazio-Atalanta probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel.