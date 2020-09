Serie A, probabili formazioni Napoli Genoa: pronti Mertens e Osimhen dal primo minuto

Allo Stadio San Paolo va in scena Napoli – Genoa, gara valida per la seconda giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria dopo la prima giornata di campionato: il Napoli ha vinto 2-0 in casa del Parma, mentre il Genoa ha battuto il Crotone tra le mura amiche con il risultato di 4-1. Il match verrà giocato domani alle ore 18 e non più alle ore 15: la partita è stata rinviata a causa della positività al Covid-19 del portiere del Genoa Mattia Perin e, quindi, l’intera squadra è stata sottoposta a un altro giro di tamponi e bisogna attendere i risultati.

Serie A, ecco le probabili formazioni Napoli Genoa

Rino Gattuso è pronto a confermare il 4-3-3 per il suo Napoli. In porta c’è il solito ballottaggio tra Meret e Ospina con il primo in leggero vantaggio. In difesa pronta ancora la coppia centrale Manolas – Koulibaly con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra pronto a tornare titolare. A centrocampo probabile conferma del trio composto da Fabian Ruiz, Demme e Zielinski, ma c’è Lobotka che scalpita per partire dal primo minuto. E chi giocherà in avanti? L’unico sicuro del posto sembra essere il capitano Lorenzo Insigne, mentre per le altre due maglie ci sono Mertens, Osimhen e Lozano. Per adesso, l’idea di Gattuso è quella di schierare Mertens a destra e Osimhen punta centrale.

Nel Genoa, invece, Rolando Maran dovrà fare a meno del portiere Mattia Perin: l’ex Juventus è risultato positivo al Coronavirus. Oltre a Perin, anche il capitano Criscito non è stato convocato. Il modulo sarà sempre il 3-5-2 con Marchetti a porta e il terzetto difensivo composto da Goldaniga, Zapata (in vantaggio su Masiello) e Biraschi. A centrocampo resterà ancora fuori Schone: al centro ci sarà Badelj con Zajc e Lerager, mentre sulle fasce pronti Ghiglione a destra (in ballottaggio con il nuovo arrivato Luca Pellegrini) e Zappacosta a sinistra. Le due punte saranno Destro e Pjaca: l’ex Pandev partirà dalla panchina pronto a entrare a gara in corso.

Probabili formazioni Napoli Genoa

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Mertens, Osimhen, Insigne.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Zapata, Biraschi; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pjaca, Destro.