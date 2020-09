Serie A, Udinese Spezia probabili formazioni: obiettivo riscatto

− UDINESE SPEZIA PROBABILI FORMAZIONI

Nemmeno il tempo rialzarci dal divano, che domani riprende il calcio giocato, con i recuperi della prima giornata di Serie A. Al Friuli, a partire dalle ore 18, scenderanno in campo Udinese e Spezia, due squadre in cerca di riscatto dopo i ko all’esordio contro rispettivamente Hellas Verona e Sassuolo. La squadra di Gotti è capitolata 1-0 al Bentegodi, dopo una partita giocata anche bene ma sprecando tantissime occasioni. In attesa del riscatto capitan Lasagna, autore di più di un gol mangiato domenica scorsa. Esordio amaro anche per lo Spezia, che alla prima in A dopo 114 anni di storia, ha perso malamente in casa (Dino Manuzzi di Cesena per l’occasione) per 4 a 1. Italiano resta, comunque, fiducioso, convinto che con il duro lavoro questa squadra potrà raggiungere importanti soddisfazioni. Ecco nel dettaglio Udinese Spezia probabili formazioni.

Udinese Spezia probabili formazioni, sorpresa Agoume nei liguri

Per il match di domani, Gotti dovrebbe confermare l’undici di Verona, fatta eccezione per il cambio tra Zeegelaar e Ouwejan. Tra i pali, dunque, Musso; difesa a tre composta da destra verso sinistra da Becao, De Maio e Samir. La linea a 5, invece, vedrà Ter Avest, Coulibaly, De Paul, Arslan e proprio Ouwejan. Mentre in avanti, solito tandem composto da Lasagna e Okaka.

Negli aquilotti, qualche cambio per mister Italiano rispetto alla sconfitta contro il Sassuolo. In porta, confermato Zoet, coperto dalla difesa a quattro formata da Ferrer, Erlic, il rientrante Terzi e Sala, che sposterà il suo campo d’azione a sinistra. In mezzo al campo, novità Agoume, che dovrebbe prendere il posto di Pobega e sarà coadiuvato da Bartolomei e Ricci. Altro volto nuovo, anche, in attacco con l’esordio dal primo minuto dell’ex Lecce e Cagliari Farias, supportato dalla punta Galabinov e dal giovane Gyasi.

Probabili formazioni Udinese Spezia

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, Coulibaly, Arslan, De Paul, Ouwejan; Okaka, Lasagna. All. Gotti.

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Terzi, Sala; Bartolomei, Ricci, Agoume; Farias, Galabinov, Gyasi. All. Italiano.