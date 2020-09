Sky Calcio, vince la clientela: sconti per nuovi e vecchi abbonati, i dettagli

Le proteste del caro abbonamenti da parte di tanti abbonati Sky, ha indotto la pay tv italiana a correre ai ripari. Il sito Calcio e Finanza riporta nel dettaglio tutti gli sconti che la piattaforma a pagamento destinerà a vecchi e nuovi abbonati. La stagione è da poco iniziata e se Sky Calcio non vuole perdere ulteriore abbonati dopo le proteste degli ultimi mesi. Specialmente per il trattamento ricevuto dalla clientela durante il lockdown.

Le nuove offerte hanno una grandissima rilevanza e riguardano per l’appunto il pacchetto Calcio di Sky. L’offerta prevede la possibilità di stipulare l’abbonamento a Sky Calcio per 12 mesi a 33 euro al mese, anziché 43,20 euro al mese. Grazie a questa offerta, l’abbonato risparmierà 10,2€ al mese per un totale di 122,4€ in 12 mesi. L’offerta è destinata a vecchi e nuovi abbonati, ma consigliamo di contattare il servizio clienti Sky per avere maggiori chiarimenti circa l’attivazione dell’offerta.

Sky Calcio, ecco cosa offre il pacchetto

L’offerta è relativa al pacchetto Sky Calcio. Ecco cosa comprende questa offerta:

– 7 partite di Serie A per ogni turno di campionato

– I big match tra le squadre straniere in UEFA Champions League

– I big match tra le squadre straniere in UEFA Europa League

– 5 partite di Premier League per ogni turno di campionato

– 2 partite a turno della Serie A femminile TIMVISION 2020/2021, le semifinali e la finale di Coppa Italia

All’interno dell’offerta è incluso: Sky TV, con gli show, le serie Sky Original e quelle internazionali. Programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle e arte. Infine Sky HD (Una qualità d’immagine e dettagli superiori).