Sky, Mihajlovic si infuria con Bonan: “La pubblicità la fai dopo ca*zo”

Nervi tesi tra Sinisa Mihajlovic e Sky. Nel post-gara di Bologna-Parma – terminata 4-1 per i felsinei – il tecnico serbo rossoblu si è infuriato con il conduttore Alessandro Bonan, il quale lo ha interrotto per dare la pubblicità. Bonan ha interrotto Mihajlovic così:

“Sono costretto a intervenire perché abbiamo una fascia pubblicitaria piuttosto lunga”.

L’interruzione non è piaciuta assolutamente all’allenatore del Bologna, che ha risposto a Bonan in maniera decisamente accesa con le seguenti parole:

“Allora io me ne vado, la fascia pubblicitaria la fai dopo, ca**o”.

A seguito di questa risposta, Bonan ha ripreso il serbo rispondendo stizzito: “La pubblicità non posso farla dopo, se vuoi stabilire tu il palinsesto puoi venire, però non funziona in questo modo. Comunque se mi fai terminare volevo dire che l’intervista prosegue su Sky Sport 24, semplicemente questo”.

Quella volta con Caressa…

Mihajlovic non è nuovo a scagliarsi contro i conduttori di Sky. Infatti, mesi fa il tecnico del Bologna criticò aspramente Bergomi è Caressa nel post-gara di Inter-Bologna. Secondo Mihajlovic, i due commentatori non stavano lodando la prestazione della sua squadra a San Siro, bensì si stavano concentrando solamente sull’Inter. Mihajlovic affermò che la trasmissione condotta da Caressa “sembrava Inter Channel”. Insomma, vittoria o sconfitta, il serbo è sempre un peperino niente male nei post-gara.