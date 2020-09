Spezia Sassuolo probabili formazioni: esordio aquilotto

− SPEZIA SASSUOLO PROBABILI FORMAZIONI

Esordio assoluto in Serie A per lo Spezia, che dopo 114 anni di attesa trova il massimo campionato italiano, grazie al playoff finale vinto lo scorso 20 agosto nel doppio confronto contro il Frosinone. Per la squadra di Italiano sarà un esordio con ritardo, visto che ha saltato la prima giornata al Friuli contro l’Udinese. Avversario complicato, comunque, per la neopromossa, che domani all’ora di pranzo, dovrà affrontare una delle squadre più interessanti del nostro calcio, il Sassuolo. I nero-verdi hanno pareggiato la prima contro il Cagliari, dopo essere passati in svantaggio con il gol del Cholito Simeone, ripreso nel finale dalla punizione di Bourabia. Dal punto di vista del mercato, stessi uomini praticamente per De Zerbi; tanti uomini, invece, diversi per Italiano, come: Agudelo, Chabot, Deiola, Dell’Orco, Estevez, Farias, Ismajli, Mattiello, Piccoli, Pobega, Rafael, Sala e Zoet. Ecco nel dettaglio Spezia Sassuolo probabili formazioni.

Spezia Sassuolo probabili formazioni, possibile novità Defrel

Mister Italiano dovrebbe far scendere i suoi con il collaudato 4-3-3. Tra i pali, il neo acquisto olandese Zoet, coperto dal quartetto difensivo composto da Sala, Erlic, Chabot e Dell’Orco. In centrocampo, sempre presenti Bartolomei e Ricci, mentre il posto dello squalificato Maggiore, potrebbe prenderlo Mora. Infine, qualità e centimetri in avanti, con l’ex Genoa e Fiorentina Agudelo, coadiuvato dal gigante Galabinov e dal talentuoso Gyasi.

Nel Sassuolo, tre cambi rispetto rispetto al pareggio di domenica scorsa, ovvero fuori Toljan, Rogerio e Djuricic, dentro Muldur, Kyriakopoulos e Defrel. In porta, sempre Consigli con la coppia Chiriches e Ferrari davanti; in centrocampo, confermato il duo composto da Obiang e Locatelli, mentre sulla trequarti bagarre tra Defrel e Djuricic, con il francese che potrebbe spuntarla, a destra invece Berardi e a sinistra Haraslin. Solito terminale offensivo, Ciccio Caputo.

Probabili formazioni Spezia Sassuolo

Spezia (4-3-3): Zoet; Sala, Erlic, Chabot, Dell’Orco; Bartolomei, Ricci, Mora; Agudelo, Galabinov, Gyasi. All. V. Italiano

Sassuolo: (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Defrel, Haraslin; Caputo. All. R. De Zerbi