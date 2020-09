ULTIM’ORA – Tamponi Napoli, tutti negativi tra giocatori e staff

Tamponi Napoli – Sospiro di sollievo in casa Napoli: i tamponi effettuati ieri dal gruppo squadra e lo staff tecnico sono risultati tutti negativi. A comunicarlo è stata la stessa società, tramite un tweet apparso sul proprio profilo social.

C’era tanta apprensione dopo la positività di 14 tesserati del Genoa: il Napoli aveva giocato contro il club ligure domenica sera, il giorno prima della comunicazione del Genoa del focolaio scoppiato nella società.

Nonostante si può iniziare a “esultare”, bisogna mantenere alta la guardia: anche il Genoa aveva rilevato solamente due positivi (Perin e Schone) prima del match del San Paolo per poi scoprire di avere molti più contagiati al Covid-19. Infatti, sono previsti ulteriori tamponi nel Napoli nella giornata di domani. I giocatori e lo staff effettueranno un altro tampone al Trading Center domani pomeriggio e i risultati si sapranno presumibilmente venerdì pomeriggio. Inoltre, è previsto un altro giro di tamponi anche sabato mattina, prima della partenza per Torino.

Se tutto andrà per il verso giusto, il Napoli tra sabato pomeriggio e domenica mattina partirà alla volta di Torino per sfidare la Juventus nel big match di domenica sera. Invece, Genoa-Torino, in programma sabato, è a fortissimo rischio rinvio, come comunicato anche dal presidente del Grifone, Enrico Preziosi.