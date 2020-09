Oggi 19 settembre comincerà al via il campionato di Serie A 2020-21 che vedrà tre partite posticipate al 30 settembre visto che Inter, Atalanta e Spezia hanno chiesto di non giocare in questa prima domenica visto gli impegni che hanno sostenuto fino ad agosto inoltrato.

Le prime due squadre che scenderanno in campo (ore 18) saranno Fiorentina-Torino, seguite alle ore 20.45 da Verona-Roma con il difensore Kumbulla acquistato in settimana dai giallorossi proprio dagli scaligeri, che tornerà subito da ex.

Domenica solo quattro match in programma e tutti in orari diversi: il lunch match delle ore 12.30 si affronteranno Parma-Napoli, alle 15 Genoa-Crotone, alle 18 Sassuolo-Cagliari, mentre alle ore 20.45 ci sarà la sfida Juventus-Sampdoria, con il tecnico bianconero Andrea Pirlo alla sua prima panchina. La giornata si chiuderà lunedì con il posticipo (ore 20.45), con l’incontro

I tre recuperi invece si disputeranno mercoledì 30 settembre: Udinese-Spezia e Benevento-Inter alle 18, il big match del primo turno Lazio-Atalanta alle ore 20.45.

Telecronisti Serie A, 1.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Torino-Fiorentina, sabato 19 settembre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Luca Marchegiani

Verona-Roma, sabato 19 settembre ore 20.45 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Francesco Guidolin

Parma-Napoli, domenica 20 settembre ore 12.30 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Stefano Borghi, commento: Roberto Cravero

Genoa-Crotone, domenica 20 settembre ore 15 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Ricky Buscaglia, commento: Massimo Donati

Sassuolo-Cagliari, domenica 20 settembre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Lorenzo Minotti

Juventus-Sampdoria, domenica 20 settembre ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Daniele Barone, commento: Lorenzo Minotti

Milan-Bologna, lunedì 21 settembre ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

.