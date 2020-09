Tra oggi e lunedì si disputerà la seconda giornata del campionato di Serie A che vedrà il debutto delle big Inter, Atalanta e Lazio che nello scorso turno non avevano giocato il match d’esordio e che recupereranno mercoledì prossimo (Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia). Si comincerà nel pomeriggio alle ore 15 con Torino-Atalanta, per poi proseguire con Cagliari-Lazio e Sampdoria-Benevento (ore 18) e Inter-Fiorentina (ore 20.45); il programma continuerà domenica con il lunch match che vedrà lo Spezia debuttare nella massima serie ospitando al Picco il Sassuolo, alle ore 15 due gare in contemporanea, ovvero Napoli-Genoa e Verona-Udinese, mentre alle ore 18 il Milan sarà di scena allo Scida contro il Crotone. Il big match di giornata si giocherà nel posticipo delle ore 20.45 quando scenderanno all’Olimpico Roma-Juventus, mentre lunedì la tre giorni di Serie A si concluderà con il derby emiliano Bologna-Parma.

Telecronisti Serie A, 2.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Torino-Atalanta, sabato 26 settembre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Fabio Caressa, commento: Giuseppe Bergomi

Cagliari-Lazio, sabato 26 settembre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Lorenzo Minotti

Sampdoria-Benevento, sabato 26 settembre ore 18 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Daniele Barone, commento: Luca Marchegiani

Inter-Fiorentina, sabato 26 settembre ore 20.45 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Francesco Guidolin

Spezia-Sassuolo, domenica 27 settembre ore 12.30 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Dario Marcolin

Napoli-Genoa, domenica 27 settembre ore 15 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Fernando Orsi

Verona-Udinese, domenica 27 settembre ore 15 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Riccardo Mancini, commento: Alessandro Budel

Crotone-Milan, domenica 27 settembre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Roma-Juventus, domenica 27 settembre ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Massimo Ambrosini

Bologna-Parma, lunedì 28 settembre ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Dario Massara, commento: Giancarlo Marocchi