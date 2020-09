Tiki Taka su Mediaset: arriva Zazzaroni, fuori Pistocchi

Calcio in Tv su Mediaset, Tiki Taka: arriva Zazzaroni, fuori Pistocchi. Partirà questo fine settimana la nuova stagione sportiva di Tiki Taka, con due grandissime novità: conduce Chiambretti, mentre Zazzaroni sarà opinionista fisso. Non chiamato infine Pistocchi, nonostante la contrarietà del neo conduttore.

Parte il campionato e si avvia anche Tiki Taka (dal 21 settembre su Italia 1 in seconda serata). Nella nuova stagione Piero Chiambretti è subentrato al posto di Pierluigi Pardo e ormai la sua squadra è fatta. La novità principale è che ci sarà come opinionista fisso Ivan Zazzaroni, il direttore del Corriere dello Sport che lascia Il bello del calcio sul Canale 21 per approdare a Mediaset.

Ma le novità non finiscono qui. Nella squadra di titolari fissi della nuova stagione di Tiki Taka ci saranno anche due giornaliste: una è Francesca Barram che era già nel cast della Repubblica delle donne; l’altra è Francesca Brienza, ex conduttrice di Roma Tv e compagna dell’ex allenatore della Roma Rudi Garcia. Tra gli ospiti anche giornalisti famosi (a rotazione e quindi non sempre presenti) come Franco Ordine, Giampiero Mughini e Fabrizio Ferrari (ex biografo di Sarri, giornalista molto preparato e ultimamente volto di SportItalia).

Non sarà invece presente il giornalista Maurizio Pistocchi. Ogni notizia però si porta sempre dietro un retroscena: quello su Tiki Taka, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è che Chiambretti come opinionista fisso avrebbe voluto puntare su Maurizio Pistocchi: pare però che Mediaset abbia messo un veto (anche perché c’è un contenzioso legale in corso con il giornalista). Pistocchi è di fatto sparito dal video da tre anni, perché – si dice – fosse inviso alla Juventus che non gradiva le sue posizioni (e non è difficile crederlo, visto la sua attività su Twitter sempre molto abrasiva…)

Godere della stima di PIero Chiambretti è una medaglia che porterò sempre con orgoglio.

Un grande in bocca al lupo e grazie @PChiambretti pic.twitter.com/nFWYutZOUx — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) September 16, 2020

Le prime parole di Chiambretti sulla nuova stagione di Tiki Taka. Per Chiambretti si tratta di una sfida inedita: “è la prima volta nella mia vita che faccio un programma di sport, la prima volta che eredito il programma di un altro, due incognite che non corrispondono all’abitudine della mia storia televisiva. La prima difficoltà è cercare di dire cose che altri non dicono, una sfida molto difficile perché gli argomenti che tengono banco sono sempre quei 4 o 5: la maggior parte degli opinionisti, di tutte le reti, anche le locali, parla degli stessi temi nello stesso modo, eppure hanno il loro seguito. Sono convinto che questa ipnosi verbale sia il vero senso del calcio parlato“.