Tutti su Pirlo ma Mancini lo difende: “Sa che funziona così”

É stata una scelta improvvisa e che quest’estate ha fatto parlare molto quella di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus e dopo il 2-2 di ieri sera in casa della Roma, ecco che chi in lui non ha mai creduto ha già iniziato a puntare il dito. Non è questo il caso di Mancini, che al contrario, ha speso parole di stima per Pirlo e i suoi:

«Pirlo ha abbastanza esperienza per sapere che in Italia funziona così. Ogni due giorni sarà giudicato, una volta verrà considerato bravo e una volta no. Avrà dei momenti belli e altri meno belli, ma questo è il nostro lavoro. Il campionato appena iniziato sembra equilibrato, ma la Juventus mi sembra essere la squadra con più qualità al momento»

Un commento calmo e ponderato, quello di Mancini, che mette virtualmente una mano esperta sulla spalla di Pirlo, alla sue prime armi. Di sicuro la prestazione della Juventus di ieri sera non ha totalmente convinto nessuno ma è altrettanto vero che questa squadra più di una volta negli ultimi anni ha dimostrato di poter far ricredere tutti e affermare la sua supremazia e sfruttare al massimo le potenzialità del suo organico di qualità. E, forse, nel bene o nel male, la seconda giornata di campionato è ancora prematura per qualsiasi considerazione e questo, chi come Mancini conosce il calcio, lo sa bene.