Verona Roma probabili formazioni: dubbio Dzeko

− VERONA ROMA PROBABILI FORMAZIONI

Domani al via la prima giornata di Serie A, con un anticipo del sabato sera tutto da gustare tra Hellas Verona e Roma. Al Bentegodi, scenderanno due squadre che hanno cambiato poco rispetto alla scorsa annata, ma attenzione ancora alle vie del calciomercato, abbastanza bollenti soprattutto per quanto riguarda i giallorossi. Per la squadra di Juric, sono arrivati rinforzi giovani e di prospettiva, come l’ex Cetin o l’atalantino Tameze. Ilic e Ruegg, prelevati rispettivamente da Manchester City e Zurigo potrebbero rivelarsi le due grandi sorprese della nuova annata scaligera. Ultimi giorni on fire invece per la nuova Roma del texano Friedkin, con gli arrivi proprio dal Verona di Kumbulla e del polacco Milik dal Napoli. Pronto per la nuova avventura Edin Dzeko, che dovrebbe approdare alla Juventus. Ecco nel dettaglio Verona Roma probabili formazioni.

Verona Roma probabili formazioni, le scelte dei due allenatori

Per il match di domani sera (ore 20:45), Juric farà scendere in campo i suoi con l”ormai collaudato 3-4-1-2. Tra i pali, Silvestri, protetto dal terzetto difensivo composto da Empereur, Gunter e Cetin. In centrocampo, tandem composto dalla qualità di Veloso e dai muscoli del neo-arrivato Tameze; mentre nelle fasce, Faraoni a destra con Dimarco a sinistra, al posto dell’acciaccato Lazovic. Sulla trequarti, maglia da titolare per Zaccagni, che agirà dietro le due punte Di Carmine e Stepinski.

Modulo a specchio o quasi per la squadra di Fonseca, con il dubbio Dzeko, se schierarlo dal primo minuto per fargli giocare l’ultima con la maglia giallorossa o tenerlo in panchina, lasciandogli i restanti minuti. Comunque, in porta il numero uno sarà sempre Pau Lopez e linea difensiva formata da Ibanez, Kumbulla e Mancini. Nel centrocampo a quattro, larghi nelle fasce Karsdorp e Spinazzola e in mezzo Diawara con Veretout. Infine, sulla trequarti, Mkhitaryan coadiuvato da Pellegrini, con Dzeko probabile unica punta.

Verona Roma probabili formazioni

Verona (3-4-1-2): Silvestri; Empereur, Gunter, Cetin; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Zaccagni; Di Carmine, Stepinski. All. I. Juric

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Kumbulla, Mancini; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. P. Fonseca