VIDEO – Mojica all’Atalanta: le sue prime dichiarazioni in nerazzurro

View this post on Instagram

EL TERCER CAFETERO 🇨🇴 ⠀ @johanmojica è un nuovo giocatore dell’Atalanta! Bienvenido Johan! 👋🏾🤩 Johan #Mojica is a new #Atalanta player! Welcome Johan! 🖤💙 ⠀ #GoAtalantaGo ⚫️🔵 #Atalanta #BergAMO #ForzaAtalanta #football #transfer