Ziliani duro su Caressa: “Spazzino che vuole nascondere il Caso Suarez, il magico mondo di Sky”

Il Caso Suarez sta facendo ancora molto discutere. L’esame d’italiano livello B1 svolto dal calciatore uruguaiano a Perugia, è sotto la lente d’ingrandimento dato che è stata aperta un’indagine in merito a irregolarità. La Juventus non è indagata, ma ieri sera a Sky Calcio Club, il noto giornalista Sandro Piccinini ha dichiarato le seguenti parole in merito alla vicenda:

“L’esame di Suarez è stato una farsa, l’hanno detto gli inquirenti. Dispiace per i tanti stranieri che lottano per ottenere la cittadinanza da anni senza riuscirci. La Juve ci teneva a questa pratica. Poteva non esserci nulla di scorretto, ma lo studio legale ha fatto una serie di telefonate che hanno fatto capire che la Juve ci teneva. E’ stata una leggerezza della quale Andrea Agnelli dovrebbe chiedere conto, perché ci va di mezzo l’immagine di tutta la Juve”.

Parole che secondo il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, non sono state approfondite dal conduttore della trasmissione Fabio Caressa. Ziliani ha rilasciato il seguente tweet al veleno nei confronti del conduttore televisivo. Tweet che sta scatenando moltissime polemiche:

“Lo spazzino Caressa nasconde sotto il tappeto la spazzatura evidenziata da Piccinini (caso Suarez-Juventus) e dà subito la parola a Del Piero chiedendogli della Lazio. Dal magico mondo di Sky è tutto. Linea allo studio”.